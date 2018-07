Semana terá abordagens educativas a condutores de carros e de motos

SMCS

Pontos da cidade com grande circulação de veículos terão abordagens educativas de agentes de trânsito nos próximos dias. No Dia Nacional do Motorista, nesta quarta-feira (25/7), as ações estão programadas para o cruzamento da Avenida Prefeito Omar Sabbag com a Rua Engenheiros Rebouças, no Jardim Botânico, e na Avenida Sete de Setembro com Rua Mariano Torres, no Centro, ambas das 11h30 às 13h.

As abordagens educativas serão conduzidas pelo Grupo Trânsito Seguro, integrado pela Superintendência de Trânsito (Setran), Detran Paraná, polícias Militar e Rodoviária Federal, Observatório Nacional de Segurança Viária e parceiros da sociedade civil.

“Com a nossa Escola Pública de Trânsito (EPTran) e em conjunto com outros órgãos do setor, mantemos ações constantes de conscientização e dicas a todos que fazem parte do trânsito. Esta também é função do órgão público de trânsito, bem como a de promover alterações e readequações que possibilitem maior segurança viária”, diz a superintendente da Setran, Rosangela Battistella.

Motociclistas

No sábado (28/7), os trabalhos serão voltados ao público motociclista, em pontos tradicionais de encontro da categoria e com maior fluxo desse tipo de veículo.

Das 10h às 12h, os condutores de motos serão abordados em ação informativa e de orientação na Rua João Negrão, a partir da Rua Brasílio Itiberê, na região central, e na Rua General Mário Tourinho, no Seminário, em alusão ao Dia Nacional do Motociclista, celebrado em 27 de julho.

De acordo com relatório do Projeto Vida no Trânsito (PVT), pelo segundo ano consecutivo (2016 e 2017), o motociclista foi a principal vítima de acidentes fatais no trânsito de Curitiba.

Serviço

Atividades educativas em alusão ao Dia do Motorista

Data: 25/7 (quarta-feira)

Horário: 11h30 às 13h

Locais: Avenida Prefeito Omar Sabbag x Rua Engenheiros Rebouças

Avenida Sete de Setembro x Rua Mariano Torres

Atividades educativas em alusão ao Dia do Motociclista

Data: 28/7 (sábado)

Horário: das 10h às 12h

Locais: Rua João Negrão

Rua General Mário Tourinho