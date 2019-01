Semana terá calor e pancadas de chuva na capital paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana será típica de verão em São Paulo, com forte calor acompanhado por pancadas de chuva. Neste domingo (20), a temperatura ultrapassou os 30ºC e a umidade relativa do ar ficou em 50%.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, a segunda (21) começa com 20ºC e sol entre nuvens. Os termômetros podem superar os 32ºC. No final da tarde as chuvas retornam na forma de pancadas isoladas.

Na terça (22), as condições não mudam. A previsão é de sol com temperaturas altas, que podem ultrapassar os 33ºC. O calor também virá acompanhado de pancadas de chuvas isoladas entre a tarde e o início da noite.