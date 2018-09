Semana terá opções para os fãs de música eletrônica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Treze anos depois de a vereadora Soninha Francine associar o último domingo de setembro ao Dia da Música Eletrônica em São Paulo, a cidade comemora a data com cinco eventos gratuitos dedicados ao gênero.

Concebida pela jornalista Claudia Assef e pela publicitária Lalai Person, a celebração começa no domingo (23) com o Domingo Delas, que será aberto pela DJ Sonia Abreu, considerada a pioneira da cena paulistana. Ela toca na companhia de novos nomes como Badsista e Cinara.

Na segunda (24), DJs como Glaucia e Mau Mau abrem, no Tendal da Lapa, a exposição de 30 anos de Música Eletrônica em São Paulo. A semana ainda terá debates, workshops e mostra de filmes sobre o tema.

Criado em 1996, o festival de música eletrônica XXXperience faz, entre sábado (22) e domingo (23), edição com cinco palcos e mais de 50 atrações nacionais e internacionais.

Sob o tema Uma Jornada Nonsense, o evento deve reunir cerca de 25 mil pessoas no parque Maeda, em Itu (92 km de São Paulo), que já recebeu festivais como o SWU.

O lineup conta com nomes de peso do cenário internacional, caso do alemão Ben Klock, que sobe ao Union Stage às 5h com set de techno e house, e do americano Dubfire, que toca no mesmo palco às 23h.

Representam a cena nacional nomes como o do paulista Bruno Martini e da mineira Devochka, que tocam no Love Stage.

DOMINGO DELAS

ONDE R. Virgílio de Carvalho Pinto, 50, Pinheiros

QUANDO Dom. (23), a partir das 12h. Livre

QUANTO GRÁTIS

EXPOSIÇÃO Centro Cultural Tendal da Lapa

ONDE R. Guaicurus, 1.100, Água Branca, tel. 3862-1837

QUANDO Seg. (24), a partir das 18h. Livre

QUANTO GRÁTIS

ARENA MAEDA

ONDE Rod. Dep. do Archimedes Lammoglia, s/ nº, Km 18, Chácara São João, Itu, s/ tel. 25 mil pessoas

QUANDO a partir das 16h. 18 anos

QUANTO Ingr.: a partir de R$ 120. Ingr. p/ eventbrite.com.br.