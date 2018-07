Seminário da PRF debate o combate ao tráfico de pessoas no Paraná

Da Redação Bem Paraná

Curitiba sedia nesta segunda (3) e na terça (31) o Seminário de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para Fins de Trabalho Escravo e Exploração Sexual, evento promovido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que tem como parceria a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, responsável pelo Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Paraná. A abertura do evento acontece hoje, às 9 horas, na Superintendência da PRF, em Curitiba, e as atividades têm continuidade na terça-feira.

O trabalho escravo é um dos fins mais comuns do tráfico de pessoas, que tem ainda como objetivos a exploração sexual, a extração de órgãos, a adoção ilegal e o casamento forçado.