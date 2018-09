'Sempre quando eu posso dentro de casa eu passo batom' afirma Nego do Borel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda (17), o cantor Nego do Borel, 26, participa do The Noite, com Danilo Gentili, 38. Durante o papo, o funkeiro falou sobre ter se vestido de mulher no clipe 'Me Solta'.

"Tenho essa personagem da 'Nega da Boreli' tem anos. Tenho há muito tempo, mas ninguém conhecia. Sempre quando eu posso dentro de casa eu passo batom e coloco a roupa pra minha mãe e ela morre de rir", contou Nego a Gentili. "Ela que me deu a ideia de colocar no clipe."

Outra curiosidade é a origem de seu nome de batismo, que é Leno Maycon. "Minha avó gostava do John Lennon e minha mãe do Michael Jackson", afirmou ele. Entre os amigos, no entanto, seu apelido era 'mata baile': "Porque quando eu começava a cantar todo mundo ia embora do baile", afirmou.

O cantor disse ainda que está fazendo aulas de inglês para expandir seu trabalho. "O Maluma me chamou no whatsapp. Eu só não entendia o que ele falava, mas chamou na boa", explicou Borel sobre a parceria com Maluma na música "Corazón" e disse que a música é um sucesso.

Nego ainda não pensa em formar uma família. "Ainda não. Daqui a pouco tenho vontade de ter um filho. Sou muito sozinho, sou filho único. Fico tratando meus cachorros igual ser humano", disse ele.

Para manter a forma física, Nego do Borel malha todos os dias, diminuiu o carboidrato da dieta, assim como o leite e o queijo, e também não come carne vermelha.

O funkeiro afirma que amadureceu e mudou bastante. Sobre o antigo costume de postar vídeos nas redes sociais brincando com as pessoas, Nego afirma que não faz mais isso. "Não sinto vontade de fizer zuando os outros. Hoje se eu postar um vídeo zuando uma pessoa posso constranger, porque estou muito grande."

Nego disse a Gentili, ainda, que há oito anos não tinha o que comer em casa. "Minha mentalidade cresceu muito. Amadureci como pessoa."

FESTA PARA AMBULANTES

No final de agosto, Nego fez um churrasco em sua casa para vendedores ambulantes de um farol na Barra da Tijuca. A festa foi para cumprir uma promessa feita à mãe. Os vendedores teriam ajudado a mãe do cantor, Roseli Viana, em um problema que ela teve com seu carro, na avenida das Américas, ao que o cantor retribuiu com uma festa.

Nego do Borel também se envolveu em um episódio envolvendo seu carro recentemente. No início do mês de julho, ele anunciou que sua BMW X6 havia sido roubada na Tijuca, e que seu pai, que dirigia o carro na ocasião, tinha sido abordado por um grupo de ladrões. O carro avaliado em R$ 500 mil logo foi localizado pela equipe do seguro do automóvel e recuperado.