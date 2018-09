Senac faz Semana de Estudos do Café em Curitiba; Brasil tem 2º consumo do mundo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Senac PR, unidade Curitiba Centro realiza entre os dias 25 e 29 de setembro a I Semana de Estudos e Pesquisa do Café, com a finalidade de disseminar conhecimentos sobre a cultura do café, bebida e planta. As atividades vão acontecer no Café-Escola Paço da Liberdade e no Senac Centro.

A programação gratuita inclui diversos profissionais renomados e qualificados da área, compartilhando experiências para o público em geral em workshops, aulas-show, mesas redondas e oficinas abordando métodos de preparo, evolução do consumo, receitas, harmonização entre outras informações, sobre uma das bebidas mais consumidas no mundo.

Na terça temática do Restaurante-Escola do Senac, no dia 25, o cardápio será montado com preparações a base de café. No sábado, para encerrar a Semana de Estudos, a tradicional feijoada do Senac.

Consumo Brasileiro

O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O país consumiu 1,7 milhão de toneladas do produto no ano passado, o que corresponde a cerca de 21,9 milhões de sacas. Esses dados constam do relatório da pesquisa Tendências do Mercado de Cafés em 2017, patrocinada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). Conforme o relatório, o consumo de café no Brasil aumentou 3,5% em 2017 comparado ao ano anterior.

Segundo projeção do relatório Tendências do Mercado de Cafés, de 2017 a 2021 as taxas de crescimento do consumo no Brasil serão de 3,3% para o café em pó, de 4,3% para o café torrado e 9% de café em cápsulas.

Inscrições

Todas as oficinas são gratuitas e as vagas são limitadas. Para se inscrever, basta ligar para o 0800 643 6 346.

Programação:

25/09

13h30 às 14h - Abertura da Semana de Estudo e Pesquisa - Senac Centro

13h30 às 16h - Workshop: Análise Sensorial - Senac Centro

16h às 17h30 - Workshop: Doces Clássicos com Café - Senac Centro

16h às 18h - Aula show: Métodos de preparo, experimentos e discussões - Café-Escola Paço da Liberdade

19h30 às 21h - Mesa redonda: Encontro de funcionários, alunos, ex-alunos e colaboradores - Café-Escola Paço da Liberdade

26/09

9h30 às 11h30 - Mesa redonda: Evolução de consumo - do tradicional ao especial - Café-Escola Paço da Liberdade

14h às 16h - Aula show: Latte Art - Café-Escola Paço da Liberdade

16h às 18h - Aula show: Processo de harmonização de café e coquetéis - Senac Centro

18h30 às 19h30 - Workshop: Teoria do Espresso - Café-Escola Paço da Liberdade

27/09

10h às 12h - Aula show: Cultura de consumo de café X barismo - Café-Escola Paço da Liberdade

13h às 15h - Aula show: Métodos de filtrados e Workshop: A importância da água para a qualidade da bebida - Senac Centro

16h às 18h - Mesa redonda: O mercado de cafés - Senac Centro

28/09

14h ás 16h - Workshop: Workflow - Café-Escola Paço da Liberdade

19h às 21h - Mesa redonda: Café - do produtor ao Barista e Oficina: Cupping com o produtor - Senac Centro

29/09

10h às 12h - Mesa redonda: A importância das competições no barismo - Senac Centro

14h às 16h - Mesa redonda: Terceira onda do café em Curitiba - Senac Centro