Senado deve atuar para que extremos não prevaleçam, diz candidato Mario Covas Neto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vereador paulistano, Mario Covas Neto, 59, disputa neste ano a sua primeira eleição majoritária pelo Podemos -e não pelo PSDB, partido fundado pelo seu pai, Mario Covas, e ao qual foi historicamente filiado.

Covas Neto anunciou sua saída do ninho tucano em março, por divergir de João Doria (PSDB), ex-prefeito da capital e agora candidato ao governo de São Paulo.

Ele ocupa um dos postos de senador na coligação do governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição.

As pesquisas, no momento, apontam para a polarização entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Caso eleito, como imagina que será a atuação do Senado nesse cenário?

Covas Neto - De bombeiro. A solução dos extremos é ruim porque o país vai continuar dividido, o que gera consequências na economia. Não por acaso, a gente defende a candidatura do Alvaro Dias [Podemos], uma pessoa mais equilibrada. Se eu for eleito, a minha tarefa é procurar contemporizar e ajudar que os extremos não prevaleçam.

Quais as principais reformas em que o Senado deve se engajar?

Covas Neto - Algumas são muito urgentes. A reforma política tem que acontecer e rápido. Não tem sentido ter tantos partidos neste país, não tem ideologia para tudo isso. A previdenciária precisa acontecer, sob pena de logo não ter mais orçamento para pagar o sistema que está aí. Mas não estou defendendo a proposta do Temer.

O sr. é a favor do teto de gastos?

Covas Neto - É importante estabelecer limites para o governo. Não defendo Estado mínimo, o Estado tem que interferir na economia em áreas que quer desenvolver. Mas não tem sentido aumentar o seu tamanho simplesmente para agregar companheiros. Tem que ter uma reforma fiscal e, junto com ela, a tributária, em que você possa dar aos municípios mais recursos e atribuições. E a reforma político-eleitoral. A gente defende que eleições gerais [como a de 2018] e municipais aconteçam [conjuntamente] a cada quatro anos, e não a cada dois.

Não dispersa o eleitor?

Covas Neto - As eleições presidenciais concentram a atenção. Dois motivos: o primeiro é que o custo do processo eleitoral é alto. O país, a cada dois anos, para.

A gente também propõe que o suplente de senador seja o segundo colocado na eleição. Também implantar o voto distrital para os deputados federais, usando como base o colégio eleitoral de São Paulo.

A Câmara deveria ter a mesma dimensão para todos os estados. Se fizer isso, reduz de 513 deputados para cerca de 300, com a representação correta. Haverá economia de verba de gabinete e vai ao encontro do que cidadão quer --ele acha que há muito desperdício num sistema que, muitas vezes, é o toma lá dá cá. Tem gente defendendo que o Congresso nem precisa existir.

É factível que o próprio Senado aprove isso?

Covas Neto - Não acho que vou chegar e vou encontrar o campo aberto. Mas se tem uma coisa que a gente aprende com a vivência do parlamento é que o parlamentar é suscetível à pressão popular.

Outra coisa que tem que ser mudada é a reforma eleitoral. Vou propor de volta o financiamento de empresas, criando um fundo eleitoral de forma que [para] cada real doado para um candidato [a empresa] tem que doar mais um real para esse fundo, dividido entre outros candidatos. Se o poder econômico estiver interessado em eleger alguém, vai contribuir para outro, também.

Nesse sentido, a quê o sr. atribui seu desempenho nas pesquisas [quando a entrevista foi feita, Covas Neto estava em segundo lugar; sondagens mais recentes apontam que foi ultrapassado por Mara Gabrilli, do PSDB, e Major Olímpio, do PSL]? O sr. está hoje num partido de médio porte e é sua primeira disputa majoritária.

Covas Neto - Ao meu pai, não tenho dúvidas. Meu pai deixou um legado muito forte. A pessoa está apostando que eu possa, de alguma forma, ser próximo da postura dele.

O que pensa de temas como redução da maioridade penal, descriminalização das drogas e do aborto?

Covas Neto - Não sou a favor da redução, mas de uma mudança na legislação de forma que o menor de 18 anos tenha uma avaliação técnica de psicólogos e psiquiatras para ver se tem consciência do ato que praticou. Não adianta diminuir [a maioridade], daqui a pouco estamos discutindo de 16 para 15 e assim por diante.

Sobre aborto: primeiro, tem que descriminalizar a mulher. Acho que a mulher não pode ser condenada por um ato em que ela já, por si só, tem um trauma. Por outro lado, é um tema muito complicado, o Congresso por si só não tem uma representação de tomar decisão como essa.

Teria que acontecer um plebiscito?

Covas Neto - Exato, uma consulta popular. Acho que já houve avanço do aborto em alguns casos.

Sobre drogas, no caso da maconha, para mim sim [deveria haver descriminalização]. E por vários motivos: é uma droga que é base de terapias.

Segundo: a minha sensação é de que a maconha é uma droga recreativa, não é uma droga como outras que deixa a pessoa fora de si a ponto de cometer ou de não saber o que está fazendo, de perder a consciência.

Além disso, tem vários exemplos no mundo que deram certo, não deram certo. Acho que já avançaram e a gente tem bom caminho para trilhar. No caso da maconha, sim, sou favorável.

E a liberação do porte de armas?

Covas Neto - Sou a favor do desarmamento, mas tem alguma coisa que tá errada. O Brasil lidera o ranking mundial de pessoas mortas por arma de fogo. Como um país que tem proibição de porte de armas tem o maior índice de pessoas que porre por arma de fogo? Há um comércio, não é difícil para uma pessoa conseguir uma arma.