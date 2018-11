Senado tem disputa acirrada por 2ª vaga

Da Redação

A prisão do ex-governador Beto Richa (PSDB) no início de setembro, dentro da operação Rádio Patrulha, que investiga fraudes em licitações para obras e estradas rurais, também foi o fato mais marcante da eleição para o Senado. Com duas vagas em disputa, e o senador e candidato à reeleição, Roberto Requião (MDB), liderando as pesquisas desde o início da campanha, Richa era visto inicialmente como o favorito para ficar com a segunda vaga. Após a prisão, porém, sua candidatura “derreteu”, e o tucano passou a ser ameaçado por outros três candidatos competitivos: Flávio Arns (Rede), o professor Oriovisto Guimarães (Pode) e o deputado federal Alex Canziani (PTB).

Richa tentou se defender alegando que as acusações de corrupção contra ele e seu grupo seriam parte de uma “‘trama política diabólica” para tirá-lo da eleição, e alegando que as denúncias teriam como base delações sem provas. Além da Rádio Patrulha, o tucano e boa parte da cúpula de sua gestão foi alvo ainda da operação Integração II, da Lava Jato, que apontou um esquema de cobrança de propina em contratos de concessionárias do pedágio. As denúncias tiveram como base a delação do ex-diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), Nelson Leal Jr. Richa conseguiu se livrar da prisão graças a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e voltar para a campanha. Apesar dos apelos de aliados, não desistiu da disputa, mesmo tendo sido rejeitado pela coligação da governadora Cida Borghetti (PP), que tentou sem sucesso expulsá-lo da chapa.

A última pesquisa divulgada em 27 de setembro pelo Ibope, apontou que Requião lidera a corrida pelo Senado, com 39%. Em seguida, quatro candidatos aparecem em empate técnico: Richa com 17%; Arns com 16%; Oriovisto com 15% e Canziani com 14%. *Pesquisa do Ibope feita entre 24e 26de setembro com 1.204 entrevistados, contratada pela RPC. Registro no TSE: PR-07128/2018. Margem de erro: 3 pontos porcentuais. Confiança: 95%. OBS: A pesquisa está sendo impugnada por representação eleitoral em razão de alegadas discrepâncias técnicas concernentes à estratificação do eleitorado.”

Roberto Requião

Suplentes: Luiz Fernando Delazari (MDB) e Irondi Pugliesi (MDB)

Partido: MDB

Número: 151

Coligação: MDB/PDT/SD/PC do B

Idade: 77 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: Senador

Cargos: deputado estadual (1983/1986); prefeito de Curitiba (1986/1989), governador por três mandatos (1991/1994), (2003/2007), (2007/2010); senador (1995/2002 e 2011 até hoje)

Beto Richa

Suplentes: Nelson Padovani (PSDB) e Maria Iraclesia (PSDB)

Partido: PSDB

Número: 456

Coligação: PP/PTB/DEM/PMN/PMB/PSB/PSDB/PROS

Idade: 53 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: engenheiro

Cargos: deputado estadual (1995/2001); vice-prefeito de Curitiba (2001/2005); prefeito (2005/2010); governador por dois mandatos (2011/2014 e 2015/2018)

Flávio Arns

Suplentes: Vilson Basso (Rede) e Flávio Vicente (Rede)

Partido: Rede

Número: 181

Coligação: REDE/DC/ PPL

Idade: 67 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: professor

Cargos: deputado federal por três mandatos (1991-1994/1995-1998 e 1999/2003); senador (2003/2011), vice-governador (2011/2015).

Alex Canziani

Suplentes: Leonardo de Mattos Leão (PTB) e Walter Petruzziello (DEM)

Partido: PTB

Número: 144

Coligação: PP/PTB/DEM/PMN/PMB/PSB/PSDB/PROS

Idade: 54 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: deputado

Cargos: vereador de Londrina (1989-1995), deputado federal por sete mandatos (1999-2003/2003-2007/2007-2011/2011-2015/2015-2019)

Professor Oriovisto

Suplentes: Plinio Destro (PSC) e Paulo Salamuni (PV)

Partido: Podemos

Número: 191

Coligação: PSD/PSC/PV/PR/PRB/PHS/PPS/PODE/AVANTE

Idade: 73 anos

Estado civil: divorciado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: empresário

Nelton Friedrich

Suplentes: Laurentino Borsa (PDT) e Tito Zeglin (PDT)

Partido: PDT

Número: 123

Coligação: MDB/PDT/SOLIDARIEDADE/PC do B

Idade: 70 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: advogado

Cargos: deputado estadual (1979-1982); deputado federal (1983-1986/1987-1990)

Jacque Parmigiani

Suplentes: Professor Jose Odenir (PSOL) e Sérgio Ferreira de Souza (PSOL)

Partido: PSOL

Número: 500

Coligação: PSOL/PCB

Idade: 54 anos

Estado civil: casada

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: professora

Mirian Gonçalves

Suplentes: Xixo (PT) e Joãozinho Santana (PT)

Partido: PT

Número: 131

Idade: 57 anos

Estado civil: solteira

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: advogada

Cargos: vice-prefeita de Curitiba (2013-2016)

Compadre Luiz Adão

Suplentes: Osmar Galvão (DC) e Luzia Noriler (DC)

Partido: DC

Número: 277

Coligação: REDE/DC/ PPL

Idade: 55 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: advogado

Gilson Mezarobba

Suplentes: José Carlos Telles (PCO) e Antonio Guariza (PCO)

Partido: PCO

Número: 290

Idade: 49 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: professor

Rodrigo Reis

Suplentes: Rafaela de Aguirra Pilagallo (PRTB) e Jose Adão Monteiro (PRTB)

Partido: PRTB

Número: 283

Coligação: PRTB/PRP

Idade: 44 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: advogado

Roselaine Barroso Ferreira

Suplentes:

Partido: Patriota

Número: 510

Coligação: PSL/PTC/ PATRI

Idade: 34 anos

Estado civil: solteira

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: advogada

Rodrigo Tomazini

Suplentes: Augusto Lima (PSOL) e Liliana Aristides (PSOL)

Partido: PSOL

Número: 505

Coligação: PSOL/PCB

Idade: 40 anos

Estado civil: solteiro

Grau de instrução: superior incompleto

Ocupação: servidor público

Zé Boni

Suplentes: 1º suplente - Geonisio Marinho Jr (PRTB) e Jauri Prestes (PRTB)

Partido: PRTB

Número: 288

Coligação: PRTB / PRP

Idade: 41 anos

Estado civil: casado

Grau de instrução: superior completo

Ocupação: administrador