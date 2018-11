Senador eleito em MG, Rodrigo Pacheco diz que tendência é que DEM apoie Bolsonaro

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Senador eleito neste domingo (7), o presidente do DEM de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, disse que a tendência é que seu partido apoie Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno da eleição presidencial.

"Devemos conversar com o partido, inclusive em nível nacional. Mas não vejo qualquer perspectiva de apoio ao PT. A tendência muito forte é de se apoiar o Bolsonaro", afirmou Pacheco.

Pacheco é o segundo candidato a senador da chapa de Antonio Anastasia (PSDB), que disputará o segundo turno para o governo do estado, a acenar para Bolsonaro. No caso do outro candidato, Dinis Pinehiro (SD), que não foi eleito, houve apoio explícito ao capitão, que retribuiu.

Como o adversário de Anastasia, Romeu Zema (Novo), também já defendeu voto em Bolsonaro, Pacheco afirmou que não há problema de dois candidatos a governador apoiarem o mesmo candidato a presidente no segundo turno —dando a entender que o tucano poderia apoiar o capitão reformado.

Pacheco, que hoje é deputado federal, disse ter dificuldades em adotar a neutralidade como posição no segundo turno.

"Havendo compromisso do candidato Bolsonaro com as muitas demandas de Minas, não vejo problema nenhum de apoio a ele."