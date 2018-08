Senador McCain não receberá mais tratamento contra câncer, diz família

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador republicano John McCain decidiu abandonar o tratamento que vinha recebendo contra um câncer no cérebro, anunciou sua família nesta sexta-feira (24), indicando que o herói americano da Guerra do Vietnã (1958-75) pode estar vivendo seus últimos dias.

"A doença e o envelhecimento inexoráveis deram seu veredito. Com sua habitual determinação, ele decidiu por fim a seu tratamento médico", escreveu a família McCain em um comunicado.

Aos 81 anos, McCain foi diagnosticado em julho do ano passado com um agressivo glioblastoma no cérebro. Ele está afastado de Washington desde dezembro.

Representante do Arizona há 35 anos, primeiro na Câmara e atualmente no Senado, o republicano tentou a Presidência em duas ocasiões. Na primeira, em 2000, perdeu a indicação do partido para George W. Bush, que viria a ser eleito presidente.

Oito anos depois, conseguiu a nomeação, mas foi derrotado na eleição pelo democrata Barack Obama.

Conhecido por sua reputação de falar o que pensa, McCain é um dos principais críticos do presidente Donald Trump dentro do Partido Republicano.

Em 2015, o senador do Arizona disse que a candidatura de Trump à Presidência "incendiou os malucos".

O bilionário respondeu dizendo: "Ele [McCain] não é um herói de guerra. Ele é um herói porque foi capturado? Gosto de pessoas que não foram capturadas".

Nascido em 29 de agosto de 1936, no Canal do Panamá, McCain seguiu carreira militar antes de entrar na política. Ele se formou como oficial da Marinha dos EUA e foi convocado para ser piloto na Guerra do Vietnã (1958-75).

Durante o conflito, McCain foi mantido prisioneiro das forças do Vietnã do Norte comunista por cinco anos e meio.