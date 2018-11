'Ser atriz me protege um pouco', diz Erika Januza sobre ataques racistas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Erika Januza, 33, fez alguns vídeos e textos para falar sobre o ataque racista que sofreu em sua conta no Instagram.

Após publicar uma foto sua com a legenda "Fazendo o que amo. Trabalhando", uma internauta usou a mesma foto em um novo post com o comentário. "Eu odeio a Erika Januza. Ela é feia e fedida curti e comenta".

Amigo de Januza, o ator Caio Paduan, respondeu ao perfil, já excluído das redes, em defesa da atriz. A internauta continuou a discussão com o ator. "Mas que palhaçada desse Caio Paduan. Eu adorei que Bosonaro [sic] ganhou assim ele manda mata esses negros fedidos e Erika Januza vai com eles."

Paduan disse que todos os comentários delas já estavam gravados e que seriam enviados à polícia como denúncia por racismo.

Januza diz que já não se abala mais com os ataques. "Eu vejo que quando se ataca um negro pelo simples fato de ser, você atacou todo um grupo. EU vejo assim. Um amigo me perguntou como eu estava, pois essas coisas mexem muito com o psicológico. Respondi: meu psicológico está calejado. Sou negra há 30 anos!", escreveu em sua rede social.

Em vídeo, no entanto, ela reforçou a importância em debater o tema. "Estamos em uma nação onde mais da metade é composta por negros e, com certeza, tem um pouco de nós em todos. Fomos a base do trabalho de construção de muita coisa neste país às custas de muito sofrimento. Um dia ouvi de uma pessoa muito 'importante': 'não dá mais para limpar o sangue do brasileiro", afirmou em texto.

A atriz disse, ainda, que não sofre tantos ataques por ser atriz e estar exposta. "O fato de ser uma atriz ainda me protege um pouco, já que as pessoas me reconhecem, ou gostam de algum trabalho: 'aquela negra... é atriz'. E aquela doméstica? E aquela gari? E aquela enfermeira? E aquela advogada? Somos pessoas. Merecemos respeito."