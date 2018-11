'Será uma semana para dar uma minirrelaxada', diz João Côrtes sobre imunidade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator João Côrtes está tranquilo no PopStar, da Globo. No último programa, ele conquistou a maior nota com sua performance da música "Happy", de Farrell Wiliams, e não poderá ser eliminado na próxima apresentação, domingo (28).

A próxima apresentação dele não valerá pontos. " Será uma semana para dar uma minirrelaxada. Tenho que aproveitá-la bem, porque depois a pressão volta com tudo", disse.

Côrtes adiantou que a sua próxima apresentação será de música clássica, com convidados.

O ator ainda afirmou que o seu processo de preparação é focado na saúde vocal. "Faço aulas de canto quase todos os dias, aqueço bastante a voz, tomo chá, gengibre, mel, limão e faço exercícios físicos para manter a qualidade do fôlego. Ensaio bem a música, até me sentir 100% confortável nela. O importante é manter o foco."

Na atração, que caminha para a sua sexta semana no ar, Côrtes já interpretou "Feeling Good", famosa na voz de Nina Simone (1933-2003), "Blues da Piedade", de Cazuza (1958-1990), e "João de Barro", gravada pela cantora Maria Gadu.