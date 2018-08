Serasa Experian relança plataforma para negociação de dívidas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Serasa Experian relançou a ferramenta para negociação de dívidas. Voltado para acesso por smartphones, no Serasa Limpa Nome o consumidor pode verificar total das contas, renegociar o débito, emitir o boleto, pagá-lo e limpar o nome. Na negociação pela internet, os credores oferecem descontos que podem chegar a até 92% do valor da dívida.

Segundo o Serasa, a plataforma consegue atingir 27 milhões de pessoas que possuem contas em aberto. Atualmente, há 61,6 milhões de brasileiros com o nome sujo na base de dados da empresa.

Além de mostrar as contas que foram negativadas, o sistema também mostra as contas vinculadas ao CPF do consumidor que estão atrasadas, mas ainda não foram protestadas pelas empresas. Itaú, Bradesco, Net/Claro, Losango, Tricard, Porto Seguro cartões e Ipanema Credit Management participam da negociação online.

Para Pedro Dias Lopes, diretor do Serasa Consumidor, a plataforma facilita a negociação por reunir em ambiente virtual o devedor e o credor, sem o intermédio de ligações de cobrança, por exemplo. Um levantamento feito pela empresa verificou que o devedor não gosta de ser abordado por telefone, e prefere que o contato seja feito digitalmente, por email ou aplicativo de mensagens.

Para utilizar o sistema, o consumidor deve acessar o site do Serasa Limpa Nome e digitar seu CPF. O sistema mostrará as contas em aberto. Há opções de pagamento a vista ou parcelado. Após aceitar o acordo, um boleto é emitido. Caso o devedor precise, consegue emitir segunda via ou outras parcelas do acordo também pela plataforma.

DÍVIDAS

Com o nome sujo e o orçamento comprometido, quatro em cada dez devedores pegaram empréstimos com parentes e não pagaram, mostra um levantamento feito pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) com a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). O número é dez pontos percentuais maior que na mesma pesquisa feita no ano passado.

Apesar das contas mais apertadas, subiu o número de pessoas que acreditam que pagarão as dívidas nos próximos três meses (de 19,9% para 35,6%).

Segundo especialistas, antes de aceitar um acordo para limpar o nome, é preciso que o consumidor faça um orçamento completo da família para verificar se conseguirá honrar a negociação e não ficar inadimplente novamente.