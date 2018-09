Serasa relança Feirão Limpa nome, serviço de negociação digital

Redação Bem Paraná com assessoria

De acordo com dados da Experian, atualmente existem 61,6 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Pensando em facilitar a quitação de dívidas de maneira rápida e eficiente, o Serasa Consumidor, startup e braço da Serasa Experian, lança o novo Serasa Limpa Nome, serviço de negociação digital.

Com a fusão entre a ferramenta e empresas parceiras (bancos, varejos, companhia de telefonia) o novo Serasa Limpa Nome, de imediato, poderá atender, gratuitamente, 27 milhões de pessoas que possuem dívidas, permitindo a negociação diretamente pelo seu celular e/ou computador, sem a necessidade de se deslocar para realizar o pagamento.

meta é aumentar o número de parceiros para que toda população endividada seja beneficiada.

de ter acesso as dívidas existentes, outra grande novidade do relançamento é que o usuário também poderá visualizar as dívidas que estão em atraso, mas que não necessariamente foram negativadas no Serasa Experian.

Para Pedro Dias Lopes, diretor do Serasa Consumidor, o lançamento do novo Serasa Limpa Nome é muito mais do que uma plataforma de recuperação de débitos, há também um cunho social em transformar a vida das pessoas: “As mudanças vieram para descomplicar um momento que é difícil na vida do consumidor. Assumir dívidas pode gerar constrangimento e essa é uma das barreiras que a população enfrenta. Quando você viabiliza o encontro entre o endividado e credor de maneira digital, direta e sem burocracia, você devolve o poder para as mãos dos consumidores”, afirma Lopes.

A operação do novo Serasa Limpa Nome pode ser feita em poucos minutos, via celular, computador ou tablet, oferecendo todas as informações necessárias para a negociação.



Segundo Lucas Lopes, gerente de produtos do Serasa Consumidor, ao estudar a mudança de hábito das pessoas, bem como motivos e forma de negociação, ficou claro que seria indispensável se renovar e acompanhar os novos perfis quando o assunto é negociação. Em pesquisa feita pelo Serasa Consumidor para identificar como as pessoas preferem receber informações sobre suas dívidas, foi descoberto que 75% preferem e-mail, 46% por Whatspp, 30% por SMS e apenas 17% ainda por telefone.



“Priorizamos uma experiência via celular, reduzindo a quantidade de passos até a geração do boleto e remodelamos os canais de contato pensando o consumidor de modo individual. lém disso, entendemos o principal gatilho de pagamento de dívidas, que é voltar a ter crédito, passamos a trabalhar conteúdo educativo, mostrando o impacto de uma vida financeira sem negativação para voltar a ter crédito e com taxas de juros mais baixas.”, finaliza Lopes.



Descontos – lém da experiência voltada para negociação pelo smartphone, outro grande atrativo do novo Serasa Limpa Nome são os descontos oferecidos que proporcionam condições favoráveis tanto para quem deve quanto para quem irá receber, atendendo a mais um desejo de quem precisa quitar suas dívidas. De acordo com estudo feito pelo Serasa Consumidor, 67% das pessoas preferem pagar a dívida à vista se tiverem um bom desconto.



Foi o caso do manobrista Richard Ferreira lves. Ao perder o emprego, Richard, assim como boa parte dos atuais 13,4 milhões de brasileiros, decidiu abrir um pequeno negócio em sociedade com um amigo. O serviço de reformas em residências ia bem, mas a parte administrativa, que não era especialidade de Richard, acabou comprometendo a vida financeira dele e de seu negócio.

Por conta do cartão de crédito e dos empréstimos para cobrir algumas necessidades da empresa, Richard se endividou em dois bancos e recorreu ao Serasa Limpa Nome para resolver sua situação: “Quando soube da existência do Limpa Nome, entrei no site, fiz o cadastro e não demorou muito para quitar minhas dívidas. Com um dos bancos, o valor era de R$ 20 mil reais, mas pela ferramenta, renegociei e consegui um desconto de 92%, atualizando o valor para R$ 1.500 mil. Já com o outro banco, eu devia R$ 4 mil e consegui por um pouco mais de R$ 300 reais. Voltei a tocar a minha vida e passei a dormir mais tranquilo”, conta Richard.



Como funciona?



O funcionamento do novo Serasa Limpa Nome é bem simples e tudo se resolve em três passos:







Com o boleto gerado, basta escolher a forma de pagamento: à vista ou parcelado. Em caso de parcelamento, o consumidor poderá optar pela quantidade de parcelas e a data de vencimento. Após isso, basta efetuar o pagamento através dos aplicativos dos bancos, das agências lotéricas ou da forma que preferir.

Serasa Limpa Nome já firmou parceria com sete instituições financeiras: Itaú, Bradesco, Net/Claro, Losango, Tricard, Porto Seguro cartões e Ipanema Credit Management. Em breve este leque será ampliado.

Vantagens do novo Serasa Limpa Nome:

- Simples, fácil, rápido e sem sair de casa.

- Serviço com experiência digital que proporciona comodidade, economia de tempo e dinheiro

- Além de negociar suas dívidas negativadas na Serasa, agora você também pode negociar suas contas atrasadas com os parceiros da plataforma.

- Negociação com a tecnologia e a garantia de segurança da Serasa Experian.

- Possibilidade de conferir o status do seu parcelamento, emitir 2ª vias e acompanhar o andamento dos seus acordos.



Curiosidades sobre o perfil dos endividados brasileiros:

· Valor médio da dívida é de R$ 4 mil

· Faixa-etária com mais dívidas é entre 36 e 40 anos, com 13,7%

· Maior volume das dívidas está em São Paulo (14,22%) e Rio de Janeiro (11,01%)

· Em relação ao gênero, muito equilibrado: Masculino com 48,8% e feminino com 46,9%