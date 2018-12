Serena é confirmada no Aberto da Austrália após ausência por gravidez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Aberto da Austrália anunciou, nesta quarta-feira (5), a lista de participantes do primeiro Grand Slam de 2019. O destaque será o retorno de Serena Williams, que não disputou a última edição por causa do nascimento de sua filha, Alexis.

Atual 16ª no ranking da WTA, a norte-americana fará sua primeira aparição em um torneio de Grand Slam desde a polêmica na final do último Aberto dos Estados Unidos, quando acusou o árbitro Carlos Ramos de sexismo. Ela foi derrotada por Naomi Osaka.

O Aberto da Austrália traz lembranças pessoais importantes para Serena Williams. A tenista descobriu que estava grávida dois dias antes da disputa de 2017. Ela foi campeã daquela edição.

Além de Serena Williams, também estão confirmados Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray. Os três sofreram com lesões na última temporada e não tinham suas presenças garantidas no primeiro Grand Slam do ano.

O Aberto da Austrália tem início previsto para o dia 14 de janeiro do próximo ano. A final feminina deverá acontecer em 26 do mesmo mês e a masculina um dia depois.