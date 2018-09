Serena Williams faz campanha contra câncer de mama de topless e cantando 'I Touch Myself'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista americana Serena Williams, 37, surpreender os fãs ao aparecer em vídeo de topless, com as mãos cobrindo os seios, e cantando a música "I Touch Myself" ("Eu me Toco", em português), do grupo australiano The Divinyls.

A ação faz parte de uma campanha de uma marca de roupas íntimas australiana para campanha de conscientização na prevenção do câncer de mama. De acordo com a organização Breast Cancer Network Australia, o projeto é uma parceria com a marca Berlei, que ainda vai lançar um sutiã inspirado em estampa de pele de cobra, chamado The Chrissy Amphlet.

O nome do sutiã é em referência a vocalista da banda The Divinyls, Chrissy Amphlett, que morreu aos 53 anos, em 2013, em decorrência do câncer de mama. Uma das principais vozes do rock australiano nos anos 1980, Amphlett foi coescritora da canção "I Touch Myself.

De acordo com a marca, na parte interior do sutiã estará escrito o nome da canção "I Touch Myself". Além disso, 100% do lucro arrecadado com a venda do sutiã será doado para a organização.

"Sim, isso me tirou da zona de conforto, mas queria fazer isso porque é um problema que afeta todas as mulheres de todas as cores, no mundo todo. A detecção precoce é fundamental e salva muitas vidas. Espero que isso ajude a lembrar as mulheres da prevenção", disse Williams, em seu perfil no Instagram.