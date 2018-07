Sergio Albach apresenta o show ‘Clarone no Show’ em biblioteca

Da redação

Quem ainda não viu o show do CD Clarone no Choro, lançado pelo grande instrumentista, maestro e diretor musical Sérgio Albach, tem nova oportunidade hoje, mas é bom chegar cedo para não ficar de fora. O lugar é lindo e muito especial, será na Biblioteca Central da Universidade Positivo, em Curitiba. A entrada será gratuita. Quem for poderá adquirir o novo CD, recentemente lançado também em todas as plataformas virtuais.

Clarone no Choro é um projeto inédito na discografia brasileira, é o primeiro CD da história da música brasileira de chorinho tendo o Clarone como instrumento solista. Aliás, tal qual não há referência no mundo.

São 12 faixas com o que há de melhor no estilo, quase todas compostas por clarinetistas, clássicos muito bem escolhidos. Heitor Villa-Lobos, Ernesto Nazareth, Joaquim Callado, Jacob do Bandolim, Abel Ferreira são alguns dos que estão no repertório. Além de dois compositores radicados em Curitiba: Waltel Branco e Cláudio Menandro. Esse disco lindo traz ainda dois duetos: um com Nailor Proveta (clarinete) e outro com Nelson Ayres (piano), convidados mais do que especiais. E como se fosse pouco, Sérgio Albach toca em trio com dois clarinetes a música Gargalhada, um dos choros mais difíceis e bonitos de Pixinguinha. O detalhe é que ele toca sozinho os três instrumentos. Literalmente de tirar o fôlego! Não tem como imaginar isso, só ouvindo o CD ou vendo o show. É surpreendente!

Clarone no Choro reúne parceiros de primeira: Daniel Migliavacca, que tem foco no choro, compôs todos os arranjos, toca bandolim e também assina a direção musical do trabalho. A ficha técnica traz também Gustavo Moro (violão), Lucas Melo (violão 7 cordas) e Ricardo Salmazo (pandeiro e reco-reco).

“Sérgio Albach é uma cornucópia de onde emana música de muita qualidade, sempre com criatividade, técnica, beleza, bom gosto e emoção. Flores, muitas flores”, elogia o Produtor Musical e Radialista, João Carino.

Sérgio Albach

Clarinetista, arranjador, compositor, maestro e curador, Sérgio Albach é um versátil e requisitado instrumentista nascido em Curitiba com inúmeras participações em gravação de CDs, concertos, espetáculos musicais e teatrais. Desde 2002 é o Diretor Artístico da Orquestra à Base de Sopro de Curitiba. Como pesquisador do choro, criou os projetos ‘Choro no Sebo’, ‘No TUC tem Choro’ e em 2001 a ‘Roda de Choro do Conservatório de MPB’ que existe até hoje.

Como clarinetista, lançou seu primeiro CD solo em 2010, o ‘Clarineteando’, e já soma mais de 50 participações em CDs. Faz parte do ‘Mano a Mano Trio’ ao lado de Glauco Sölter e Vina Lacerda, grupo que já excursionou pelo Brasil, América Latina e Europa.

Foi curador da Oficina de Música Popular Brasileira de Curitiba durante 14 anos (2002 -2015). Dirigiu importantes produções musicais como ‘Uma Rosa Para Elizeth’ e ‘Noël’, com lançamento de CD em 2009. Também compôs trilhas sonoras para peças teatrais e espetáculos de dança e vídeo.

Estudioso do clarone (clarinete baixo) desenvolve repertório de músicas solo escrita para esse instrumento. Neste formato já fez concertos em Maceió, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Maringá; no Festival de Clarinetes em Neuquen, na Patagônia e também em Berlim, na Alemanha e Treviso, na Itália. Conta com parcerias no palco com músicos do calibre de Amilton Godoy, Léa Freire, Altamiro Carrilho, Arrigo Barnabé, Egberto Gismonti, João Bosco, entre outros.

Para ouvir

https://soundcloud.com/sergioalbach_clarone_bassclarinet/sets/cd-clarone-no-choro

Sérgio Albach

www.facebook.com/sergioalbach.mus

Este projeto foi incentivado pelo Positivo por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

Show ‘Clarone no Choro’, com músico Sérgio Albach e Regional de Choro.

Quando: 23/07 (segunda-feira)

Que horas: 18 horas

Onde: Biblioteca Central da Universidade Positivo

Endereço: Universidade Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido).

Quanto: Entrada Gratuita.

Classificação: Livre

Informações: 41 3317 3197