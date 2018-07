Sergio Albach realiza show gratuito na biblioteca da Universidade Positivo

Redação Bem Paraná, com assessoria

Quem ainda não viu o show do CD Clarone no Choro, lançado pelo grande instrumentista, maestro e diretor musical Sérgio Albach, tem nova oportunidade no dia 23 de julho, mas é bom chegar cedo para não ficar de fora. O lugar é lindo e muito especial, será na Biblioteca Central da Universidade Positivo, em Curitiba. A entrada será gratuita. Quem for poderá adquirir o novo CD, recentemente lançado também em todas as plataformas virtuais.

Clarone no Choro reúne parceiros de primeira: Daniel Migliavacca, que tem foco no choro, compôs todos os arranjos, toca bandolim e também assina a direção musical do trabalho. A ficha técnica traz também Gustavo Moro (violão), Lucas Melo (violão 7 cordas) e Ricardo Salmazo (pandeiro e reco-reco).