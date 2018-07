Série Especial global comemora os 25 anos do Volvo FH

A Volvo Trucks apresenta uma Série Especial de 25 Anos do Volvo FH. Com design exclusivo e diversos itens de conforto a edição comemorativa chega ao mercado europeu no segundo semestre, em volumes limitados. No Brasil, a previsão de chegada do modelo é no final do ano. Contemporâneo, mas com um toque nostálgico é a melhor forma de descrever o exterior do modelo. Os destaques decorativos em prata, cinza e laranja destacam a origem do caminhão. Faixas formam o número 25 para sinalizar o aniversário. Elas combinam efeitos 3D com sombras, numa referência à tendência do design do início dos anos 1990. Tudo isso dá ao caminhão uma aparência “retrô”. A cor escolhida para a Série Especial é o Vermelho Perolizado, um tributo à cor original da cabine de 1993. Na Europa, haverá ainda a cor Grafite Metálico, exclusiva para o FH16. O interior é luxuoso e premium. A segurança sempre foi um ponto central no Volvo FH e está destacada em detalhes alaranjados, desde os pontos da costura nos cintos de segurança até as cortinas, tapetes e os decalques refletivos nas portas. O uso de tons sutis, porém nobres, leva a uma continuidade do foco em segurança e no motorista, pontos que sempre foram essenciais no Volvo FH. E para aprimorar uma excelente experiência de direção o assento combina tecido e couro para um conforto e design excepcionais. ”O FH é uma perfeita representação do foco da Volvo no cliente e nos motoristas. É um modelo que vem quebrando barreiras há um quarto de século. A edição comemorativa é, ao mesmo tempo, um tributo aos primeiros 25 anos e também mais um ponto na jornada contínua para o sucesso de nossos clientes”, afirma Claes Nilsson, Presidente da Volvo Trucks.