Série fotográfica mostra quarto de hotel logo após saída de hóspede

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para a fotógrafa italiana Giulia Dini, 35, um quarto de hotel recém-desocupado pode revelar muito sobre seus hóspedes.

Sua curiosidade a levou a criar a série "Left Behind" (deixados para trás), que retrata dormitórios de quatro hotéis em Milão no intervalo entre o checkout dos hóspedes e a chegada dos camareiros.

Realizada entre fevereiro e março deste ano como parte do projeto final da italiana no curso de reportagem fotográfica da faculdade Central Saint Martins, em Londres, a série foca nas camas dos quartos.

A fotógrafa não intervém nas cenas que registra. "Sinto como se participasse de um episódio de uma série investigativa, e tomo cuidado para não tocar em nada", diz.

Usando a luz disponível no ambiente e um tripé, Giulia demora de cinco a dez minutos para fotografar as cenas. O mais difícil, conta, não é tirar a foto em si, mas encontrar hotéis dispostos a mostrar um lado distante da perfeição dos folhetos publicitários.

Foi por isso que ela escolheu hotéis em Milão, cidade onde morou por mais de uma década e onde tem mais contatos.

"Left Behind" foi apresentada na Central Saint Martins no fim de março. Agora, Giulia, que trabalha com comunicação e marketing e só fotografa nas horas livres, pretende estender o projeto a Londres, onde mora há três anos.