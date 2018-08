Série Solo Música traz a Curitiba a arte da coreana Kyungso Park

Da redação

Brasil e Coreia do Sul são países que mantém relações comerciais e econômicas consideráveis, especialmente na área de automóveis e eletrônicos. Do ponto de vista cultural, contudo, são raras as oportunidades de uma interface, especialmente em razão da distância física entre os dois países. Poucas vezes o público brasileiro tem contato com artistas coreanos. Sendo assim, a apresentação da compositora e virtuose Kyungso Park, dentro da Série Solo Música, é extremamente relevante.

“Será uma apresentação que traduz bem a diversidade cultural da Série Solo Música e o patamar que ela alcançou nos seus 10 anos”, comemora Álvaro Collaço, produtor e curador da Série, que não se recorda ter visto em Curitiba uma apresentação solo de gayageum. “É algo difícil de acontecer aqui, mesmo tendo ocorrido nos últimos anos festivais que trouxeram música coreana ao país”, explica.

Na área cultural, a relação Coreia do Sul e Brasil tornou-se forte com o trabalho do pianista Benjamin Taubkin, que trouxe atrações para o ‘Mercado Cultural de Salvador’, festival já extinto, e gravou o CD ‘Coréia-Brasil Project’ com artistas coreanos. Entre os músicos que participaram deste CD estava Kyungso Park, que já se apresentou em duo com Benjamin Taubkin. “Ela é incrível e, através de suas composições, trata o gayageum como um instrumento contemporâneo com linguagem aproximada do jazz, onde sobressai a delicadeza da música oriental. Será este mais um belo e inesquecível show na Série Solo Música”, enfatiza Collaço.

Artista renovadora do gayageum

Kyungso Park é compositora, virtuose renovadora da longa tradição do gayageum, instrumento milenar da cultura coreana e também conhecido como kayagum. Iniciou-se em música, ao piano, com três anos de idade. Só aos 16 anos passou a tocar o gayageum, aprendendo a música popular e tradicional coreana (pungnyu e sanjo). É doutora em Música pela Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul e Universidade Nacional de Seul e detentora do prêmio ‘Soorim Culture Award’, conquistado em 2014.

Desde sua estréia como solista, em 2008, sua música atravessa livremente as fronteiras entre música tradicional e contemporânea. Em 2004 formou o Aura, trio de gayageum especializado em repertório contemporâneo. Em 2005 passou a integrar o conjunto de jazz fusion ‘The Oriental Express’, com o qual gravou seis CDS. Em ‘CosmoBreeze’, seu primeiro EP solo, lançado em 2008, tentou misturar gayageum com a música house, o que teve um forte impacto juntos aos artistas da música tradicional sul-coreana. Seu status de solista e compositora foi consolidado com o lançamento de ‘This Is Not Gayageum’ (Dung-tta, 2012).

Kyungso Park se apresenta nos principais teatros e festivais da Coreia do Sul. Fez turnês pela Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, China, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Itália e Noruega. Foi artista residente nos eventos Air-Krems (Áustria, 2011), OneBeat Fellow (Estados Unidos, 2012), Festival da Serrinha (São Paulo, 2015) e no GCC (Coréia do Sul, 2014-2016). Dividiu palco com artistas de diferentes países como o saxofonista inglês Andy Sheppard, os norte-americanos Blitz the Ambassador e Dafnis Prieto, a coreana Kim Chaek, os austríacos Michael Bruckner e Rebnal Deppe e os brasileiros Benjamin Taubkin, Carlos Malta, Jaques Morelembaum e Marcos Suzano.

Serviço

Música: Solo Música com Kyungso Park

Onde: Caixa Cultural Curitiba. Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Quando: Hoje, às 20h

Quanto: . R$ 30 e R$ 15 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h; e domingo, das 16h às 19h.)

Classificação etária: Não recomendado para menores de 10 anos.

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)