Série "The Big Bang Theory" será encerrada em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série de comédia "The Big Band Theory" vai ser encerrada com sua a 12ª temporada, que irá ao ar nos Estados Unidos em setembro e terminará no ano que vem.

A informação foi confirmada pelos estúdios Warner, que produzem o seriado para o canal americano CBS.

"Seremos eternamente gratos aos nossos fãs pelo apoio à série ao longo de 12 temporadas", informa um comunicado. "Estamos empenhados em entregar uma temporada final, e um último episódio, que serão épicos."

A nova -e derradeira- leva de episódios vai ao ar na televisão americana a partir de 24 de setembro e deve prosseguir até maio de 2019.

Desde 2007, quando estreou a série de comédia sobre um grupo de jovens cientistas, a atração reuniu 52 indicações ao Emmy e levou dez prêmios. Gerou até um spin-off, "Young Sheldon", sobre os anos pregressos do personagem principal, o excêntrico Sheldon Cooper.

Embora "The Big Bang Theory" seja a série de maior audiência hoje nos Estados Unidos (com uma média de 18,6 milhões de espectadores na última temporada), sua produção tem encarecido a cada ano, segundo aponta a revista Entertainment Weeky.

Ainda segundo a publicação, que estima que o seriado seja o mais caro do gênero de comédia no ar, os cinco atores principais assinaram novos acordos com a produção pedindo para ganhar em torno de US$ 1 milhão (ou cerca de R$ 4 milhões) por episódio.