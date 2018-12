Serra da Capivara, no Piauí, ganha Museu da Natureza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, terá uma nova atração a partir de quarta-feira (19), quando será aberto ao público o Museu da Natureza.

Com a ajuda de fósseis e simuladores de realidade virtual, o espaço vai mostrar, em 12 salas, a história da formação geológica dessa área, com chapadas e sítios arqueológicos.

A exposição busca também explicar as mudanças climáticas que afetaram o planeta ao longo do tempo, diz o curador do museu, Marcello Dantas. "A história recente indica que o homem é o agente principal dessas mudanças. O que virá disso ainda não se sabe", afirma.

O museu ocupa um espaço de 1.700 metros quadrados em um prédio com formato circular, desenhado pela arquiteta Elizabete Buco.

O projeto é da Fumdham (Fundação Museu do Homem Americano), que também administra o parque. O investimento na obra foi de R$ 13,7 milhões, segundo Rosa Trakalo, uma das coordenadoras do projeto.

A expectativa é que o museu atraia mais visitantes à região no próximo ano -o parque recebe, anualmente, uma média de 20 mil visitantes. "É um polo turístico único, que une história e natureza", afirma Trakalo.

A fundação também gere o Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, que divulga as descobertas arqueológicas feitas na região.

O museu está localizado nas redondezas do parque nacional, em Coronel José Dias. Ele funcionará de quarta a segunda, das 13h às 19h, com entrada inteira a R$ 30. Mais informações no site da fundação (fumdham.org.br).