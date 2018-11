Serra defende neutralidade do PSDB no segundo turno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador José Serra defenderá na reunião da executiva nesta terça-feira (9) que o seu partido, PSDB, fique neutro no segundo turno da eleição presidencial entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Ele endossou posicionamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), com quem conversou no domingo da eleição sobre a postura a ser tomada pelo partido.

"Na linha do que disse o presidente Fernando Henrique, a população brasileira nos enviou para a oposição. Não nos cabe como partido fazer propostas nem muito menos ofertas", disse Serra.

"Não tenho nenhuma disposição de apoiar nem o reacionarismo cultural do Bolsonaro nem mais uma aventura petista. Acho que a direção do PSDB deve seguir essa orientação. Nunca jogando no quanto pior melhor."