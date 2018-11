Serviço de streaming da Spcine disponibiliza gratuitamente 11 filmes da Mostra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é preciso sair de casa para conferir uma pequena parte da programação da Mostra. O Spcine Play, serviço de streaming de vídeo sob demanda promovido pela empresa estatal e a distribuidora digital Looke, disponibilizou em seu catálogo 11 filmes que estão em cartaz no evento.

Entre os títulos disponíveis para a reprodução gratuita estão o longa luso-brasileiro “Caminhos Magnéticos”, que conta com a participação de Ney Matogrosso, e “Anjo do Norte”, documentário finlandês sobre a pintura mais popular da Finlândia.

A ação é inédita ao longo das 42 edições da Mostra. Os filmes ficam disponíveis no streaming até atingirem 800 visualizações ou até o dia 18/11.

Além das produções exibidas pelo Spcine Play, o filme "Roma" também será exibido por uma plataforma de streaming de vídeo. Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, o longa do cineasta mexicano Alfonso Cuarón ficará disponível no catálogo da Netflix a partir de dezembro.

Veja lista dos filmes da Mostra disponíveis no Spcine Play:

"Angkar", de Neary Adeline Hay

"Anjo do Norte", de Jean Michel Roux

"Amantes na Fronteira", de Atsushi Funashashi

"Caminhos Magnéticos", de Edgar Pêra

"Devoção", de Pablo Kaes

"El Creador de Universos", de Mercedes Dominioni

"O Homem Pykante - Diálogos com Pimenta", de Edgar Pêra

"José", de Li Cheng

"L’Amour Debout", de Michael Dacheux

"Malila: A Flor do Adeus", de Anucha Boonyawatana

"Teatro de Guerra", de Lola Arias