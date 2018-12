Serviços do Detran em um só lugar!

Da redação

Sabe quantos pontos têm na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)? Essa é uma das primeiras informações disponibilizadas aos cadastrados no sistema do Governo Digital. Além do aviso, importante para todos os motoristas, o cidadão também tem acesso a diversos outros serviços do Detran, tudo no mesmo espaço.

A plataforma dá acesso à agenda do curso de reciclagem; disponibiliza informações sobre emplacamento, necessário para quem compra um carro novo; informa o extrato de débito de veículos; permite o cancelamento de exame de habilitação e até possibilita o agendamento de exames para primeira habilitação de motorista.

Um dos serviços mais procurados é a emissão da guia de licenciamento de veículos, procedimento anual que certifica que o automóvel cumpriu todas as determinações legais para poder circular em território nacional.

Para imprimir o documento, basta informar o Registro Nacional de Veículo (Renavam). A guia de pagamento é emitida na hora.

Processo

Na ferramenta governamental, o usuário tem acesso ao andamento do processo de recursos e de multas. Basta ter o número do processo em mãos e preencher os dados exigidos. A informação é repassada de forma instantânea.

Mudança de endereço

Se o cidadão mudou de casa, consegue fazer a alteração do endereço sem sair do sofá. O Governo Digital leva o usuário para o site do Detran, onde é possível fazer a mudança de forma rápida e ágil. É importante sempre manter os dados atualizados para receber as correspondências enviados pelo órgão.

Curso de reciclagem

O agendamento do curso de reciclagem também pode ser feito no Governo Digital. Na plataforma, o usuário é direcionado direto para a página do Detran, onde consegue selecionar data. É só inserir o número do processo e o CPF. O curso é indispensável para recuperar o direito de utilizar automóveis, tem 30 horas-aula e pode ser feito em uma unidade do órgão ou em um Centro de Formação de Condutores (CFC).

Condutor real

Às vezes, o cidadão empresta o carro para um amigo ou parente e, infelizmente, a pessoa comete uma infração de trânsito. Nesses casos, é preciso indicar condutor do veículo para não pagar multa. É possível, também, fazer isso também no Governo Digital. A plataforma leva o usuário diretamente para o formulário do Detran que precisa ser preenchido.

Destaque/2ª via da CNH

Por meio do Governo Digital, o cidadão que teve a CNH extraviada ou furtada também pode pedir a 2ª via do documento. Basta entrar no sistema, fazer a solicitação, preencher os campos do formulário e imprimir a Guia de Solicitação de Serviço de Habilitação (SSH). A carteira de habilitação é enviada em até 10 dias após a confirmação do pagamento.