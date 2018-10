Serviços municipais têm horário de funcionamento alterado no feriado

SMCS

Nesta sexta-feira (12/10) é Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e Dia das Crianças. Em razão do feriado nacional, algumas repartições e unidades da Administração Municipal de Curitiba estarão fechadas ou terão alteração no horário de funcionamento.

A Prefeitura estará fechada de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10).



REGIONAIS E RUAS DA CIDADANIA

Núcleos de Administração Regional e serviços das Ruas da Cidadania não funcionam nesta sexta-feira (12/10).

Confira a programação especial de Dia das Crianças das Regionais.

TRANSPORTE E URBS

URBS - A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) não terá expediente externo de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10).

Ônibus - Nesta sexta-feira (12/10), Dia das Crianças e Padroeira do Brasil, os ônibus do transporte coletivo de Curitiba circularão com tabela horária de domingo.

Shopping Popular/Capão Raso - Abre na sexta-feira (12/10) das 10h às 19h e no sábado (13/10) das 9h às 21h. No domingo (14/10), permanece fechado.

Rua da Cidadania da Matriz/Mercado Central - Fechados de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10).

Arcadas de São Francisco - Fechado de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10).

AGÊNCIA CURITIBA

Espaço Empreendedor – Unidades fechadas na sexta-feira (12/10). Normalmente já não há atendimento aos sábados e domingos. O serviço retorna na segunda-feira (15/10), das 8h às 17h.

IMAP

Central de Estágios, Central de Seguro e Worktiba Barigui - fechados de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10). Voltam na segunda-feira (15/10).

EDUCAÇÃO

Escolas e creches municipais - Escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) têm recesso previsto em calendário escolar neste dia 12/10. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira (15/10).

Faróis do Saber - Fechados. Voltam na segunda-feira (15/10).

ATRATIVOS E ATENDIMENTO TURÍSTICOS

Museu de História Natural do Capão da Imbuia - Aberto no feriado de sexta-feira (12/10), com programação especial.

Funcionamento normal no sábado e no domingo (14/10), das 9h às 17h.

Jardim Botânico - Aberto todos os dias das 6h às 19h30. O Jardim das Sensações funciona das 9h às 17h, com último acesso às 16h30. O Museu Botânico permanece fechado durante todo o feriado, mas o Salão de Exposições fica aberto com a exposição Pedra Viva, que pode ser visitada das 9h às 16h30.

Passeio Público - Aberto todos os dias, das 6h às 20h.

Zoológico de Curitiba - Aberto todos os dias das 10h às 16h.

Memorial Árabe - Fechado todos os dias.

Bosque João Paulo II e Memorial Polonês - Aberto todos os dias das 9h às 18h.

Bosque Alemão e Casa Encantada - O bosque estará aberto normalmente. A Casa Encantada estará aberta neste feriado com contação de histórias às 11h, 14h e 16h.

Bosque Zaninelli/Unilivre - Aberto todos os dias.

Parque São Lourenço - Aberto todos os dias.

Ópera de Arame e Parque das Pedreiras - Abertos todos os dias. Pode ocorrer o fechamento sem aviso prévio.

Parque Tanguá - Aberto todos os dias.

Parque Tingui e Memorial Ucraniano - O parque estará aberto todos os dias e o Memorial Ucraniano funciona das 10h às 18h.

Parque Barigui - Aberto todos os dias.

Torre Panorâmica - Aberta de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10), das 10h às 20h. A venda de ingressos ocorre até 18h30. Na segunda (15/10), fica fechada.

Atendimento ao Turista - O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, no Centro Histórico, estará fechado na sexta-feira (12/10) e no sábado (13/10). Abre no domingo (14/10), das 9h às 14h.

Horário de atendimento dos pontos de atendimento ao turista:

Centro de Atendimento ao Turista do Jardim Botânico - todos os dias, das 9h às 18h.

Rodoferroviária - todos os dias, das 9h às 18h.

Aeroporto Afonso Pena – O serviço de atendimento turístico funciona na sexta-feira (12/10), das 8h às 17h. No sábado (13/10) e domingo (14/10), das 7h às 18h.

Linha Turismo

A linha vai operar de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10) com a frota extra de domingo.

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde – Fecham na sexta-feira (12/10).

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) – No dia 12/10 (sexta-feira), funcionam apenas os Caps III para pacientes acolhidos nos leitos.



Hospital do Idoso Zilda Arns - Aberto 24 horas.

Maternidade Bairro Novo - Aberta 24 horas.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) - abertas 24 horas:

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883, Fazendinha.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, 1.995, Pinheirinho.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial

UNIDADES DO ABASTECIMENTO

Mercado Municipal - sexta-feira (12/10), das 7h às 13h. Sábado (13/10), das 7h às 18h. Domingo (14/10), das 7h às 13h. Na segunda-feira (15/10), abre das 7h às 14h.

Armazéns da Família - fechados de sexta-feira (12/10) a segunda (15/10). Mercado Regional Cajuru – sexta-feira-feira (12/10), das 8h às 19h. Sábado (13/10), das 7h às 18h. Domingo (14/10), das 7h às 12h. Segunda (15/10), fechado.

Varejão Capão Raso – Sexta-feira (12/10) das 10h às 18h. Sábado (13/10), das 10h às 18h. Fechado no domingo (14/10). Segunda-feira (15/10), das 9h às 18h.

Restaurante Popular - Fechado de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10).

Feiras livres diurnas – Atendimento normal no sábado (13/10), das 7h às 13h; e no domingo (14/10), das 8h às 12h30. Na sexta-feira (12/10), o atendimento é facultativo e na segunda (15/10), não há atendimento.

Feiras livres noturnas – Na sexta-feira (12/10), o atendimento é facultativo. No sábado (13/10) e domingo (14/10) não há atendimento. Na segunda, funcionamento normal, das 16h às 21h.

Feiras gastronômicas – Atendimento na sexta-feira (12/10), das 12h às 22h; no sábado (13/10), das 12h às 21h. Domingo (14/10) e segunda (15/10), não há atendimento.



Feiras orgânicas - Sexta-feira (12/10), não há atendimento. Sábado (13/10), funcionam das 7h às 12h. Domingo (14/10) e segunda (15/10) não haverá atendimento.

Programa Nossa Feira - Fechado na sexta-feira (12/10), sábado (13/10) e domingo (14/10). Na segunda (10/9), o atendimento é das 16h às 21h.



Sacolão da Família

Bairro Novo, Caiuá, Monteiro Lobato, Osternack, Santa Efigênia, Vila Oficinas - Fechados de sexta-feira (12/10) a segunda (15/10).

Boqueirão - Fechado na sexta-feira (12/10) e no domingo (14/10). Sábado (13/10), atende das 8h30 às 18h e segunda-feira (15/10), das 9h às 20h.

Carmo – Atendimento das 8h30 às 13h na sexta-feira (12/10) e no domingo (14/10). Funciona das 9h às 19h no sábado (13/10) e na segunda-feira (15/10).

Fazendinha - Fechado na sexta-feira (12/10) e no domingo (14/10). Atende no sábado (13/10), das 9h às 19h15; e na segunda-feira (15/10), das 9h às 20h15.

Jardim Paranaense - Atendimento das 8h30 às 13h na sexta-feira (12/10) e no domingo (14/10). Funciona das 8h30 às 18h no sábado (13/10) e na segunda-feira (15/10).

Pinheirinho - Fechado na sexta-feira (12/10) e no domingo (14/10). Sábado (13/10), atende das 9h às 20h e segunda-feira (15/10), das 9h às 20h30.

Santa Cândida - Fechado na sexta-feira (12/10) e no domingo (14/10). Sábado (13/10), atende das 8h às 14h e segunda-feira (15/10), das 8h às 20h30.

Santa Felicidade - Atendimento das 8h30 às 13h na sexta-feira (12/10) e no domingo (14/10). Funciona das 9h às 19h no sábado (13/10) e na segunda-feira (14/10).

Boa Vista - Fechado de sexta-feira (12/10) e domingo (14/10). Atendimento no sábado (13/10), das 8h às 12h e na segunda (15/10), das 8h às 19h.

Vila Sandra - Fechado na sexta-feira (12/10) e no domingo (14/10). Atende no sábado (13/10), das 8h às 19h; e na segunda-feira (15/10), das 8h às 20h.

ADOÇÃO DE ANIMAIS

Centro de Referência para Animais em Situação de Risco – Funciona em regime de plantão de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10), das 9h às 12h e das 14h às 16h30.

Amigo Bicho Especial – sexta-feira (12/10) na Praça Mansueden dos Santos Prudente (ao lado do Museu de História Natural do Capão da Imbuia), das 10h às 16h.

LIMPEZA PÚBLICA



Nos setores em que a coleta Domiciliar (orgânicos) é alternada (ou seja, passa três vezes por semana), o serviço é normal neste feriado de sexta-feira (12/10). A coleta Seletiva (Lixo Que Não É Lixo), em locais que acontece uma vez por semana, tem atendimento nesta sexta (12/10), normalmente. A varrição manual segue esquema de domingo no dia do feriado.

Câmbio Verde e Lixo Tóxico não funcionam nesta sexta (12/10).

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ao público ininterrupto. Cemitérios funcionam das 9h às 18h.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – DÍVIDA ATIVA

Fechada de sexta-feira (12/10) a domingo (14/10). Reabre na segunda-feira (10/9).

SETRAN

A sede da Setran e os núcleos nas regionais não terão expediente na sexta-feira (12/10). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (15/10).

A fiscalização do EstaR (Estacionamento Regulamentado) não será feita na sexta-feira (12/10) e volta ao normal no sábado (13/10).

Em razão do feriado do dia 12 de outubro, há novos prazos para regularização dos avisos de infração das vagas de EstaR. Confira:

Emissão do aviso de infração

Data limite para regularização

5/1015/10

6/1015/10

8/1016/10

9/1017/10

10/1018/10

11/1019/10

13/1019/10

COHAB

A sede da Cohab e as 10 agências nas Administrações Regionais estarão fechadas na sexta-feira (12/10). Funcionamento retorna ao normal na segunda-feira (15/10) às 8h30.



ESPAÇOS CULTURAIS

Alguns espaços gerenciados pela Fundação Cultural de Curitiba terão seus horários de atendimento alterados nesta sexta-feira (12/10), em razão do feriado.

Fechados no dia 12/10

Casa da Memória (Rua São Francisco, 319 - Setor Histórico)

Casa Hoffmann (Rua Claudino dos Santos, 58 - Setor Histórico). Fechada no sábado também.

Casas da Leitura - Todas

Centro de Criatividade de Curitiba - (Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Circo da Cidade Zé Priguiça (Rua Benedicto S. Branco, s/n° – Alto Boqueirão)

Conservatório de MPB (Rua Mateus Leme, 66, Setor Histórico)

Gibiteca de Curitiba (Rua Carlos Cavalcanti, 533)

Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79 – Setor Histórico)

Teatro Antônio Carlos Kraide – (Avenida República Argentina – Portão Cultural)

Teatro Universitário de Curitiba - TUC (Galeria Júlio Moreira, Setor Histórico).

Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho)

Teatro Universitário de Curitiba – (Galeria Júlio Moreira – Largo da Ordem)

Museu de Arte Sacra – (Largo da Ordem) - Fechado para manutenção até o dia 15/10/2018.

Fechados nos dias 12 e 13/10

Núcleos Regionais da FCC nas Ruas da Cidadania

Bairro Novo

Boa Vista

Boqueirão

Cajuru

CIC

Fazendinha/Portão

Matriz

Pinheirinho

Santa Felicidade

Tatuquara

Os demais espaços seguem sua programação e horários habituais no feriado e também no fim de semana. Confira em www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br