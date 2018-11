Serviços online do TSE apresentam instabilidade por conta do número de acessos

Redação Bem Paraná com assessoria

Os serviços on-line do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como consulta a locais de votação, apresentaram no meio desta manhã de domingo, 7, instabilidade. Segundo as informações da assessoria do TSE, o problema foi causado pelo grande número de acessos ocorridos entre às 9h30 e 10h30.

Para manter a estabilidade,o TSE está aumentando os recursos para manter os sistemas no ar.

O TSE ressalta ainda que a instabilidade em nada afeta a votação ou resultado das urnas, uma vez que as mesmas não tem sistemas ligados à internet.