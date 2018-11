Servidor e candidata a deputada são presos no Amazonas

Folhapress

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Um servidor da Justiça Eleitoral e uma candidata a deputada estadual foram presos por crimes eleitorais no Amazonas. Outras duas pessoas foram detidas por suspeita de compra de votos.

As informações foram divulgadas pela Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

Entre sexta-feira e o início da tarde deste domingo R$ 36 mil em espécie, um veículo e 150 mil litros de combustível foram apreendidos. A suspeita é que o dinheiro seria usado para compra de votos e, o veículo e o combustível, para o transporte ilegal de eleitores.

Num dos casos, um servidor da Justiça Eleitoral, preso no sábado por estelionato, recebeu R$ 20 mil de um candidato a deputado federal no Amazonas para fraudar urna, inserindo votos para ele, informou a PF. O nome do candidato não foi divulgado.

Neste domingo uma candidata a deputada estadual foi presa pelo crime de boca de urna no município de Boca do Acre, interior do Amazonas. Na capital, duas pessoas foram detidas neste domingo, por suspeita de compra de votos: uma portava R$ 1.000 e outra R$ 15 mil em dinheiro.