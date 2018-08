Servidor paga meia: Academia de Palhaços apresenta peça premiada

SMCS

Começa neste sábado (25/8) a venda dos ingressos para a peça teatral Adeus, Palhaços Mortos, baseada no texto do romeno Matei Visniec. No palco, o resultado da união entre o grupo Academia de Palhaços e o diretor José Roberto Jardim.

Servidor da Prefeitura de Curitiba que recebe seu vencimento na conta da Caixa paga meia-entrada, no valor de R$ 15. As apresentações serão de 31 de agosto a 2 de setembro (de sexta a domingo), na Caixa Cultural.

Adeus, Palhaços Mortos recebeu o prêmio Shell de Melhor Cenário, o Prêmio Aplauso Brasil de Melhor Espetáculo de Grupo e o prêmio de Melhor Direção pela Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (Prêmio APTR). A montagem representou o Brasil em festivais em Taipei (Taiwan) e na Turquia.

O texto original de Matei Visniec conta a história de três palhaços velhos num tom de comédia do absurdo. Já a adaptação assinada pelo diretor José Roberto Jardim deixa as contradições mais aparentes e faz um mergulho sobre o fazer artístico.

No palco, três grandes artistas circenses do passado acidentalmente se reencontram, depois de muitos anos, na antessala de uma agência de empregos. Eles sabem que só um será escolhido. Nesse dia, suas amizades, memórias, segredos, pequenezas e vilanias serão expostos, criando uma ode ao ofício do ator e uma profunda reflexão sobre os fundamentos filosóficos da carreira artística.

A Academia de Palhaços foi fundada por atores oriundos do curso de Artes Cênicas da Unicamp. Em 2018 comemora 11 anos de trajetória de pesquisa e produção teatral continuadas. A companhia deu início a uma investigação cênica sobre o palhaço de picadeiro brasileiro e, nos dez espetáculos produzidos até o momento, cinco deles foram realizados sobre uma Kombi-Palco num projeto de teatro itinerante.

Depois que a Kombi pegou fogo, em 2015, a companhia quase terminou. Dispostas a seguir com o trabalho, as artistas Laíza Dantas e Paula Hemsi convidaram o diretor José Roberto Jardim que, diferente da companhia original, tem seu olhar voltado ao teatro contemporâneo.

Serviço: Adeus, Palhaços Mortos

Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro)

Data: de sexta (31/8) a domingo (2/9)

Horário: sexta e sábado, às 20h e domingo, às 19h

Ingressos: vendas a partir deste sábado (25/8). R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito Caixa). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: 12 anos

Lotação máxima: 125 lugares (dois para cadeirantes)