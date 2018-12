Sesc em São Paulo recebe festival com bandas nórdicas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sesc Avenida Paulista, em São Paulo, deixa de lado, nas próximas quarta (12) e quinta-feira (13), as referências de deuses, vikings e frio pelas quais os países do extremo norte da Europa são conhecidos e se dedica à sua cena musical, em ascensão.

Na quarta edição no Brasil, o Festival Dias Nórdicos traz bandas que despontam na região. No primeiro dia, quem sobe ao palco é a finlandesa The Hearing, com seu dream pop melancólico, o duo dinamarquês Wangel, que apresenta sua música pop, e a cantora das Ilhas Feroe Hulda, com seu eletro pop.

Já no dia seguinte, a vez é do trio Birdland, das Ilhas Aland, com seu experimentalismo indie, e do trio eletrônico groelandês Da Bartali Crew, influenciado por bandas como Daft Punk e M83.

Criado na Espanha em 2010, o Dias Nórdicos é um projeto que tem como objetivo divulgar a produção cultural dos países do norte europeu.

FESTIVAL DIAS NÓRDICOS

Quando: Qui. (13) e qua. (12): 20h. 90 min

Onde: Sesc Avenida Paulista - praça - Av. Paulista, 119, Bela Vista, região central, São Paulo, tel. 3170-0800. 150 pessoas.

Quanto: R$ 6 a R$ 20. Ingr. p/ sescsp.org.br

Classificação: 18 anos

Programação completa:

- Quarta (12) - 20h

The Hearing (Finlândia)

Peter Wangel (Dinamarca)

Hulda (Ilhas Feroe)

- Quinta (13) - 20h

Da Bartali Crew (Groenlândia)

Birdpeople (Ilhas Åland)