Sesi Cultura leva ‘Contos do Mar’ a 13 cidades do Paraná

Da sereia ao pirata, dos pescadores aos animais exóticos, das tempestades à calmaria. O mar e as suas lendas escondem os seus mistérios e, portanto, histórias das mais interessantes. A Cia Quatro Manos mergulha nesse universo para compor o espetáculo Contos do Mar. Para tanto, inspira-se em narrativas tradicionais do Brasil, da Itália, do Japão e da Hungria. Por meio do Sesi Cultura Paraná, a montagem circula por 13 cidades do estado entre os dias 8 e 26 de outubro com ingresso solidário.

O mesmo mar que banha o Rio de Janeiro é o que banha as costas do Uruguai. Foi quando os atores da Cia Quatro Manos perceberam isso e se deram conta que tinham passado as férias de infância mergulhados no mesmo mar, foi então que decidiram narrar histórias nele inspiradas. Assim surgiu o espetáculo Contos do Mar, com um enredo influenciado pela forma como diferentes povos se relacionam com os mistérios do oceano.

De acordo com o grupo, a peça é um instrumento alternativo na formação cultural das crianças: “todos os elementos cênicos têm o objetivo de estimular a imaginação e a criatividade, além de conscientizar sobre a importância da arte e da literatura no mundo atual, travando com isso um diálogo entre a magia da leitura e o ambiente cotidiano da criança nos dias atuais”.

No espetáculo, dois atores-narradores apaixonados por histórias são os condutores do público pelo mundos da imaginação. Para isso, contam com a ajuda de um cenário inflável, uma iluminação digna de conto de fadas e com o universo fantástico das fábulas e dos contos antigos.

A trama de Contos do Mar é permeada por personagens que possuem uma relação direta com as águas: uma princesa que tem como seu bem mais precioso um incrível aquário, um animal misterioso que leva a princesa a viver uma grande aventura, um jovem príncipe que atravessa o mar e todos os seus perigos para tentar reestabelecer a saúde de sua mãe, a rainha. E uma personagem fantástica, a senhora das águas do mar, uma poderosa rainha que se apaixona, é cruel, acolhedora e vingativa.

Por meio do Circuito Cultural do Sesi, a montagem Contos do Mar se apresenta em Paranaguá (8/10), São José dos Pinhais (9/10), Curitiba (10/10), Guarapuava (11/10), Santo Antônio da Platina (16/10), Londrina (17/10), Apucarana (18/10), Arapongas (19/10), Cianorte (25/10), Campo Mourão (23/10), Pérola (24/10), Paranavaí (22/10) e Maringá (26/10). O ingresso para as apresentações é solidário. O Sesi pede na ocasião a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

Circuito Cultural do Sesi Apresenta:

Espetáculo “Contos do Mar”

Período de Circulação: entre 8 e 26 de outubro

Classificação indicativa: livre

Duração do espetáculo: 60 minutos

Valor: ingresso solidário - doação voluntária de 1kg de alimento não perecível

Observação: a troca pode ser feita no dia da ação, na bilheteria do espaço, com uma hora de antecedência

CIDADES DE CIRCULAÇÃO:

Paranaguá: 8.10 | às 15h

Cine Teatro Rachel Pereira da Costa | Rua XV de Novembro, 87 – Centro Histórico

São José dos Pinhais: 9.10 | às 15h

Teatro Sesi São José dos Pinhais | Rua XV de Novembro, 1800 - Centro

Curitiba: 10.10 | às 15h

Teatro Sesi Portão | Rua Padre Leonardo, 180 – Portão

Guarapuava: 11.10 | às 15h

Teatro Sesi de Guarapuava | Rua Coronel Lustosa, 1736 - Batel

Santo Antônio da Platina: 16.10 | às 20h

Teatro Sesi Santo Antônio da Platina | R. José Vieira Gusmão, 850 (BR 153, Km 40)

Londrina: 17.10 | às 19h

Centro Cultural Sesi/AML | Travessa Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130

Apucarana: 18.10 | às 15h

Cine Teatro Fênix | Avenida Curitiba, 1215

Arapongas: 19.10 | às 14h

Arena Arte e Cultura Sesi | Avenida Maracanã, 3260

Cianorte: 25.10 | às 20h

Palco central da Praça Raposo Tavares

Campo Mourão: 23.10 | às 15h

Teatro Municipal de Campo Mourão | Av. Comendador Norberto Marcondes, 684

Pérola: 24.10 | às 15h

Centro Cultural Pref. Elizeu do Carmo | Avenida Presidente Vargas, 1281

Paranavaí: 22.10 | às 15h

Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade | Rua Miljutin Cogej - Centro

Maringá: 26/10 | 15h

Teatro Barracão | Praça Nadir Cancian, s/nº (em frente a Copel)