Sesi Música traz Zizi Possi a Curitiba no dia 4 de agosto

Da Redação Bem Paraná com assessoria

“Caminhos do Sol”, “Asa Morena”, “A Paz”, “Per Amore”. Esses e outros sucessos de uma das maiores cantoras da Música Popular Brasileira serão interpretados sob o comando do maestro Jether Garotti Júnior em um delicado concerto realizado pelo Sesi Música com a cantora Zizi Possi. A primeira apresentação de sua breve passagem pelo Paraná será no dia 4 de agosto, em Curitiba, no Teatro Sesi Campus da Indústria e, no dia 5 de agosto, no Teatro Sesi em Pato Branco. Os ingressos custam R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (a meia) e podem ser adquiridos desde já pelo DiskIngressos.

Conhecida por ter lançado três CDs acústicos na década de 90 – “Sobre Todas as Coisas”, “Valsa Brasileira” e “Mais Simples” – e por realizar incontáveis shows nesta linha pelo Brasil e pelo mundo, Zizi Possi sabe bem como encantar o seu público acompanhada por poucos instrumentos. No concerto Piano e Voz, além dos sucessos mais marcantes de sua carreira, a artista apresentará canções de seus trabalhos mais atuais, como: “Cacos de Amor”, “Contrato de Separação”, “Disparada”, “Meu Mundo e Nada Mais” e “Sem Você”.

Nos palcos do Sesi Música, Zizi também não deixará faltar clássicos de grandes compositores brasileiros que marcaram a sua trajetória elaborando músicas exclusivamente para ela e que ficaram eternizadas em sua voz, como: Chico Buarque, Edu Lobo, Gonzaguinha, Geraldo Vandré, Arnaldo Antunes, entre outros.

Completando 40 anos de carreira em 2018, Zizi Possi coleciona diversos prêmios como Troféu Imprensa e Prêmio da Música, além de discos de ouro, de platina e duplo de platina. A cantora ainda tem realizado shows fora do Brasil, em Portugal, França, Espanha, Dinamarca, Suíça, Argentina e Estados Unidos. Em 2018, concorre ao Prêmio da Música Brasileira, na categoria MPB.

serviço:

Sesi Música apresenta:

Zizi Possi em Curitiba

Data: 4 de agosto

Horário: às 20h

Valor: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Vendas: www.diskingressos.com.br | (41) 3315-0808

Local: Teatro Sesi Campus da Indústria

Endereço: Avenida Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico

Classificação: Livre

Zizi Possi em Pato Branco

Data: 5 de agosto

Horário: às 20h

Valor: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Vendas: www.diskingressos.com.br | (41) 3315-0808

Local: Teatro Sesi Pato Branco

Endereço: Rua Xingu, nº 833 - Amadori

Classificação: Livre