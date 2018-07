Sesi Portão celebra a cultura popular com Boi Bolé

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As cores, as músicas, a alegria e a comicidade da cultura brasileira marcam presença no espetáculo “As aventuras do Boi Bolé”, peça que será apresentada nos dias 3 e 4 de agosto no Teatro Sesi Portão. Inspirado na festa mineira do Boi de Reis e no festejo catarinense do Boi de Mamão, a montagem da Parabolé Educação e Cultura convida o público a participar da história como toda boa brincadeira popular.

Catirina está grávida e com uma vontade enorme de comer língua de boi. O marido zeloso, Pai Francisco, para satisfazer o desejo da esposa, está de olho no Boi Bolé, animal preferido do Coronel. Essa história faz parte de uma das brincadeiras populares mais comemoradas no Brasil, o Bumba-meu-boi. É inspirada nela que a Parabolé desenvolveu o seu espetáculo, um trabalho derivado de uma pesquisa profunda e que já foi apresentado para milhares de espectadores em escolas, eventos, festas juninas, teatros, praças e hospitais.

A Parabolé Educação e Cultura desenvolve projetos culturais que apresentam interesse educacional e social. Suas produções são destinadas a crianças, educadores, pais, pesquisadores e ao público interessado nas relações da cultura com a educação. A peça “As aventuras do Boi Bolé” será apresentada no Sesi Portão no mês em que se comemora o Folclore Nacional. No dia 3, a apresentação acontece às 15h30. No dia 4, às 16h. O ingresso é solidário (doação voluntária de 1kg de alimento).

O SESI CULTURA PARANÁ APRESENTA:

As Aventuras de Boi Bolé, no Sesi Portão

Data: dias 3 e 4 de agosto.

Horário: dia 3, às 15h30. Dia 4, às 16h.

Duração: 50 minutos.

Classificação: livre.

Local: Teatro Sesi Portão.

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão.

Valor: entrada franca. O Sesi Cultura Paraná pede a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível na ocasião. Espaço sujeito a lotação.