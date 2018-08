Sesi-PR seleciona compositores, instrumentistas, cantores, produtores musicais e arranjadores

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Núcleo de Música do Sesi Cultura Paraná é um programa de formação e aprofundamento para artistas iniciantes e não iniciantes atuantes neste segmento. Trata-se de uma iniciativa voltada àqueles que pretendem ampliar os seus conhecimentos na área e desenvolver processos artísticos dentro da linguagem musical. A edição 2018 desta ação está com inscrições abertas até 6 de setembro. Os participantes serão selecionados por meio de edital.

O Núcleo de Música 2018 do Sesi/PR possibilitará uma experiência de compartilhamento e criação coletiva por meio de um processo gratuito de aperfeiçoamento em produção e composição musical. Durante duas semanas, os 12 artistas que serão selecionados para participar do programa desenvolverão processos criativos sob a orientação de curadores profissionais: Isaac Chueke, Vadeco Schettini e Alexandre Kassin. O objetivo é que esses encontros culminem na produção de uma faixa musical gravada e desenvolvida pelos participantes sobre o acompanhamento desses orientadores até o final de setembro.

Podem se inscrever no programa compositores, instrumentistas, cantores, produtores e arranjadores de todo o território nacional, maiores de 18 anos. Podem ser brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil há pelo menos dois anos com RNE (Registro Nacional de Estrangeiros). Não serão aceitas inscrições de coletivos, apenas individualmente.

Para saber os procedimentos e as condições necessárias para realizar a inscrição, como se dará o processo de seleção e o cronograma de atividades (com datas e locais de realização), o artista deve consultar o edital que pode ser acessado no site www.sesipr.org.br/cultura. Dúvidas sobre o edital podem ser obtidas pelo telefone (41) 3271-9259 ou pelo e-mail [email protected]

SERVIÇO

O SESI CULTURA PARANÁ APRESENTA:

Núcleo de Música do Sesi – Edição 2018 – Cronograma das Inscrições

Inscrições: de 20 de agosto a 6 de setembro de 2018

Avaliação das propostas: 7 de setembro a 10 de setembro de 2018

Publicação do resultado: 11 de setembro de 2018

Início do Programa de Formação: 14 de setembro (reunião dos selecionados com a coordenação)

Para acessar o edital: https://bit.ly/2Nt2EvS

Mais informações: www.facebook.com/sesiculturapr