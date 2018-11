‘Sessão Sabedoria’ de novembro exibe o filme ‘Ondine’ no auditório do MIS

Da redação

Amanhã, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove mais uma edição da ‘Sessão Sabedoria’. Neste mês, o filme exibido pelo projeto será ‘Ondine’, com roteiro e direção de Neil Jordan. A sessão inicia às 15h no miniauditório do MIS-PR e a entrada é gratuita.

‘Ondine’ conta a história deu um alcoólatra em recuperação, o pescador Syracuse. Ele vive com sua filha Annie, que usa cadeira de rodas, em uma pequena localidade na Costa da Irlanda. Um dia,Ondine, uma mulher bela e misteriosa fica presa em sua rede. A partir deste momento, ela passa a trazer sorte ao pescador e os peixes começam aparecer em abundância.

Após a exibição do filme, acontece o bate-papo com o historiador José Luiz de Carvalho, incentivando o público a se manifestar em relação à obra ou aos temas apresentados, fazendo uso das experiências pessoais de cada um.

Serviço

‘Sessão Sabedoria’ exibição do filme ‘Ondine’

Quando: Dia 30/11 (sexta-feira) às 15h

Mediação do bate-papo: historiador José Luiz de Carvalho

Onde: Miniauditório do MIS-PR

Classificação: 12 anos

Entrada: gratuita