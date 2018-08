Sete destinos especiais para quem está pensando no feriado de 7 de setembro

Redação Bem Paraná com assessoria

Seguindo a tendência de que 7 em 10 brasileiros planejam usar férias e feriados para viajar mais em 2018 em relação a 2017, de acordo com uma recente pesquisa* da Booking.com, a plataforma, que é líder mundial em conectar viajantes com uma variedade de ótimos lugares para se hospedar, selecionou 7 destinos especiais para inspirar os brasileiros a aproveitarem o feriado de 7 de setembro, o primeiro feriado prolongado do segundo semestre do ano.

Pipa (RN)

A cerca de 80 km de Natal, Pipa é uma vila de pescadores que encanta viajantes de todos os lugares, de grupos de amigos a famílias, em função de suas praias – uma recomendação de mais de 9 mil usuários da Booking.com. As Praias do Centro e do Amor estão entre as mais famosas e também é possível fazer passeios por dunas, falésias e piscinas naturais. O que não pode faltar no roteiro também é uma visita à Baía dos Golfinhos, cujo acesso deve ser feito na maré baixa pela Praia do Centro ou pela Praia do Madeiro.

Jericoacoara (CE)

Com um acesso cada vez melhor e um aeroporto próprio a 48 km da praia principal, Jericoacoara é outra vila de pescadores que já conquistou o coração de milhares de viajantes e até mesmo jornais internacionais por suas paisagens e praias de tirar o fôlego. O destino conta com quatro ruas principais, onde os viajantes encontram lojas de artesanato e diversos restaurantes, e são também onde está localizada grande parte das acomodações, entre hotéis e pousadas. Uma atividade imperdível? Apreciar o pôr do sol – uma recomendação de mais de 8 mil usuários da Booking.com.

Ilhabela (SP)

Vista panorâmica, natureza e praias: estes são os três principais motivos para visitar Ilhabela, de acordo com os usuários da plataforma. O destino, ao contrário do que muitos podem pensar, é formado por um conjunto de ilhas, sendo a maior delas a de São Sebastião, onde fica a sede administrativa do município. Não faltam opções de trilhas e passeios em cachoeiras e há praias para todos os gostos, sendo que as mais badaladas são Curral, Grande e da Feiticeira. Ao todo, são mais de 580 acomodações listadas na Booking.com.

Teresópolis (RJ)

Com atrativos para adultos e crianças, Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, é uma ótima opção para o feriado prolongado. A cidade tem um clima bem aconchegante e abriga o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, principal atração tanto para passeios mais leves como para os mais aventureiros. Há também boas opções para quem quiser fazer compras: na Feira de Artesanato de Teresópolis (ou Feirinha do Alto, como é conhecida), o viajante encontra diversas barracas de artesanato, acessórios e vestuário.

Monte Verde (MG)

Em meio à Serra da Mantiqueira, a 480 km de Belo Horizonte, Monte Verde é o destino ideal para quem adora natureza, tranquilidade e gastronomia, segundo os usuários da Booking.com. Ao passear pelo centro, os viajantes encontram diferentes opções de restaurantes, galerias e lojas, algumas inclusive com produção própria de chocolate e geleias. Para os amantes de trilhas, o Parque Ecológico Verner Griberg é o lugar certo, onde estão a Pedra Redonda, Pedra Partida, Chapéu do Bispo e o Platô, entre outros.

Serra Gaúcha (RS)

A Serra Gaúcha tem opções para todos os gostos, pois são muitas as cidades que compõem a região, incluindo Caxias do Sul, Farroupilha, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Garibaldi, São Francisco de Paula e Antônio Prado, entre outras. Com isso, são mais de 1.800 propriedades listadas na Booking.com e os usuários da plataforma recomendam a Serra Gaúcha pela natureza, pois uma boa parte está na região dos pampas, e pela gastronomia, muito influenciada pelas culturas alemã e italiana.

Alto Paraíso (GO)

Localizado no nordeste do estado de Goiás, o destino faz parte da Chapada dos Veadeiros – um grande parque situado em um planalto onde jorram diversas cachoeiras. É em Alto Paraíso de Goiás que está o Vale da Lua, cuja extraordinária paisagem é resultado de milhões de anos de erosão pelo Rio São Miguel. Marcada por crateras, cavernas e fissuras, a área lembra um parque aquático esculpido pela natureza. Em meio a curiosas formações rochosas, o viajante poderá encontrar mini cachoeiras e lagoas ideais para um rápido mergulho refrescante.



*Pesquisa realizada pela Booking.com no final do ano de 2017 com 19 mil viajantes de 26 países.