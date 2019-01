Sete dicas de como melhorar a rede de contatos

Depois de um longo período de crise e estagnação, o mercado começa a dar sinais de recuperação econômica e as movimentações feitas pelo novo Ministro da Fazenda têm atraído a atenção dos investidores externos para o país. A economia crescendo aumenta também o número de vagas. É um ciclo virtuoso para os profissionais que estiverem preparados e desejam alavancar a carreira nos próximos meses.

Nesse sentido, manter o networking ativo é indispensável para aproveitar as oportunidades que irão surgir ao longo do ano. Para os profissionais que ainda não entenderam a importância de dar atenção à rede de contatos, Dalton Morishita, headhunter na Trend Recruitment, graduado em administração de empresas com especialização em Business pela Australian Professional Skills Institute, separou sete dicas em um passo a passo para fazer do networking, não só uma resolução de ano novo, mas algo que tem tudo para ser reaquecido em 2019.

Passo a passo do networking



1 Entenda o objetivo

Tudo começa com um plano de carreira, ou se preferir, um objetivo profissional. Quando se sabe onde quer chegar, fica muito mais fácil enxergar a trilha a ser percorrida. Fica mais simples encontrar contatos e conexões que façam sentido para atingir o objetivo. O propósito pessoal irá manter focado, além de ser um norteador das as ações.

2 Mantenha seu perfil atualizado

A tecnologia aproxima as pessoas. Se antes da revolução digital era preciso estar fisicamente presente para conhecer pessoas novas, hoje isso está à distância de um click de qualquer pessoa do mundo. Utilizar essa ferramenta como uma aliada é um bom começo. Manter o perfil profissional atualizado e ativo é uma forma de se conectar com novos contatos, manter-se próximo de pessoas que já se conhece, além de continuar se informando e atualizado sobre a área de atuação é outro passo importante. Estar ativo é mais do que deixar o currículo em dia, mas também curtir e comentar as postagens, participar ativamente de debates relevantes pra o setor, produzir conteúdo, criar conexões, entre outras tantas possibilidades.

3 Aqueça a rede de dentro para fora

Comecar contatando as pessoas próximas, expondo para elas o interesse profissional e o objetivo com o contato é fundamental. A primeira camada da rede é composta por amigos, familiares, colegas, pessoas com quem já se trabalhou no passado. Essas pessoas precisam saber das movimentações uma vez que são essas pessoas que irão pulverizar o nome do profissional por aí, a sua primeira camada também são as pessoas mais dispostas a te ajudar sem interesse. A segunda camada são as conexões mais impessoais, aquelas com quem o profissioal tem interesses em comum. Essas conexões serão ativadas por meio desses entusiasmos que são compartilhados. Um café, um almoço, um happy hour irão sempre estar em torno desses interesses e a conversa sobre a carreira surgirá naturalmente.

4 Descubra maneiras não óbvias

Todo mundo sabe do networking que acontece entre colegas de trabalho, clientes, parceiros de negócios, colegas de faculdade e pós-graduação, mas poucas pessoas percebem que existem outras formas de aumentar a rede falando sobre assuntos que não estão ligados à carreira. Conectar-se com pessoas que tem os mesmos interesses, mesmo que não seja o mesmo interesse profissional. Os relacionamentos se constroem por meio da empatia, encontrando pessoas com as mesmas afinidades, é uma porta de entrada para iniciar uma conversa e assim manter-se em evidência. Eventos, grupos de prática esportiva, hobbies, cursos de música são algumas opções. Até um passeio no parque com seu cachorro pode virar uma troca profissional.

5 Peça conselhos e não favores

Antes de ir para um encontro de networking pensando em se beneficiar dessa relação, é importante que o profissional tenha algo a oferecer, nem que seja novidades sobre a área que se atua ou informações sobre o mercado. Para isso, o profissional precisa manter-se muito bem informado. O profissional precisa ser capaz de conversar sobre o que as empresas estão fazendo. Esses assuntos serão gatilhos para iniciar uma conversa e se manter interessante durante um bate papo. E quando surgir uma oportunidade, o jeito certo é pedir conselhos e não favores.

6 Cultive o mindset do networking

Isso significa mais do que manter os radares atentos a qualquer oportunidade para uma troca de cartões. Criar o hábito de apresentar as pessoas umas para as outras. Ser uma ponte de contato e o conector que gera novos negócios e oportunidades. A chance deste profissional ser lembrado por isso é muito grande e, nada melhor para o o marketing pessoal do que ser reconhecido como um fomentador de negócios.

7 Faça do networking um novo hábito desse ano novo

Por mais que o profisional conheça a importância de esquentar a rede, quando se faz disso uma meta para o ano, fica muito mais fácil manter-se regrado nessa atividade, fazendo dela um hábito. Toda meta precisa de planejamento, indicadores e mensuração de resultados. Uma dica é se comprometer a um encontro de relacionamento pessoalmente a cada semana, 15 dias ou então uma vez por mês. Nesse sentido, a manutenção do perfil online também pode receber uma meta. Plantar sementes primeiro, acompanhar os resultados a longo prazo e ter como indicador o comprometimento com a realização e cumprimento dessas tarefas. Tão importante quanto a reação do mercado econômico para o surgimento de novas oportunidades é a capacidade do profissional em criar suas próprias chances de sucesso.