Sete dicas para afastar o risco de doenças nas veias

Embora a genética esteja associada ao aparecimento de doenças em artérias e vasos sanguíneos, existem alguns cuidados que podem ser tomados para afastar esse risco. “Quando melhoramos a circulação sanguínea, por meio da alimentação, do exercício e de outros hábitos de vida, evitamos doenças ou a piora de um quadro”, ressalta a cirurgiã vascular e angiologista Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, médica atuante em Medicina do Estilo de Vida e membro do American College of Lifestyle Medicine. A médica listou atitudes não tão difíceis que aliviam sintomas e podem até prevenir doenças vasculares:

Cuide da sua alimentação. Essa dica é focada em três pilares: evitar alimentos que podem ser ‘bombas’ para artérias; melhorar o funcionamento do intestino; e controlar a obesidade e sobrepeso. “Uma dieta baixa em colesterol e gordura saturada pode reduzir o risco de aterosclerose, que é um processo de acúmulo de placas em suas artérias. A placa retarda ou interrompe o fluxo sanguíneo”, afirma a médica.

O bom funcionamento do intestino é um aliado na medida em que o aumento da pressão sobre as veias do abdômen, por conta da prisão de ventre e inchaço, pode comprometer a circulação das veias das pernas. “Acrescente ao cardápio frutas como mamão, legumes, verduras e sementes. Se não funcionar, os pré e probióticos podem ajudar, desde que bem orientados por médicos ou nutricionistas”, afirma Aline.

Por fim, a médica lembra que pessoas obesas têm maior disposição de desenvolver problemas vasculares por causa da quantidade de volume sanguíneo dentro das veias que se eleva. “Além disso, a gordura acumulada dentro dos vasos sanguíneos também acarreta em uma má circulação. Além das varizes, outra complicação que pode surgir entre obesos é a trombose em decorrência do mau bombeamento do sangue para o corpo inteiro, gerando doenças ligadas ao sistema vascular”, afirma a médica.

A obesidade e o sobrepeso aumentam a pressão exercida sobre os vasos e também favorece inflamações. Comer o essencial, controlar a quantidade de açúcar, sódio e gordura deve fazer parte da vida de qualquer pessoa que quer minimizar os sintomas ou evitar as varizes.

A hidratação é importante. “Quanto menor a ingestão de água, maior a viscosidade do sangue. Além disso, a desidratação também favorece a queda da pressão arterial, ameaçando vários órgãos. O consumo adequado de água garante que o organismo seja irrigado e bem nutrido de sangue”, enfatiza.

Por outro lado, cuidado com o consumo excessivo de álcool: “Apesar de estudos apontarem que o consumo de pequenas quantidades diárias de álcool pode trazer benefícios à saúde, ingerir álcool em excesso pode fazer com que o organismo retenha mais líquidos e aumente a pressão sobre as veias e artérias, já que o álcool favorece a desidratação”, explica a médica.

“A panturrilha é o coração das pernas: a cada contração muscular bombeamos o sangue e ativamos a nossa circulação. Situações onde essa musculatura fica parada muito tempo podem causar uma retenção de líquido nas pernas, levando a inchaço, pernas pesadas, cansadas e aumentando a predisposição de desenvolver varizes e trombose venosa”, afirma a médica.

E nem precisa ser atleta profissional, já que os exercícios de baixo impacto são benéficos, pois a contração da musculatura em caminhadas por exemplo, entre outros benefícios, aumenta a velocidade do fluxo do sangue nas veias, melhorando o retorno do sangue ao coração. Uma dica valiosa é participar de caminhada com amigos, para melhorar a circulação nas pernas e promover o crescimento de novos vasos sanguíneos.

Quem tem pressão alta (hipertensão) tem em um risco aumentado de ataque cardíaco, derrame, insuficiência cardíaca ou danos vasculares. Então é iimportante verificar sempre a pressão e conversar com o médico. “Se você tem diabetes, trabalhe para manter seu nível de glicose no sangue sob controle. Pessoas com diabetes correm um risco maior de doença arterial periférica devido aos danos que a doença pode causar aos vasos sanguíneos. Verifique com seu médico se você está tendo problemas com seu diabetes”, afirma a especialista.

