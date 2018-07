Sete em cada dez empresas brasileiras liberaram seus funcionários para os jogos da Copa

Da Redação Bem Paraná com assessoria

71% das empresas brasileiras parou para ver os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Este foi um levantamento realizado pelo Apponte.me, empresa de ponto eletrônico 100% na nuvem, com 1.565 empresas de todo o Brasil. Contudo, das empresas que liberaram os colaboradores para os jogos do Brasil, 46% trabalharam em média 22 minutos a mais nos quinze dias anteriores para compensar as horas trabalhadas. Em média as empresas liberaram seus funcionários 1h30 antes do início das partidas.

Por outro lado, 29% das empresas operou com pelo menos 80% do efetivo total nos dias de jogos. Deste total, o próprio colaborador optou por permanecer trabalhando em 11% dos casos. Já 14% são empresas que sofrem aumento de demanda por conta dos jogos, como bares e restaurantes. Negócios que não podem parar, como hospitais, representam apenas 4% das empresas que continuaram trabalhando.

"Nossa pesquisa sobre o comportamento da jornada de trabalho das empresas durante os dias de copa do mundo mostrou que quase metade das empresas se planejaram para os jogos tentando reduzir prejuízos na produtividade com estratégias de compensação", afirma Daniel Godoy, CEO do Apponte.me e responsável pelo levantamento.