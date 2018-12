Sete pessoas morrem em deslizamento de terra em Niterói, no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos sete pessoas morreram na manhã deste sábado (10) após um deslizamento no Morro da Boa Esperança, em Piratininga, na região Oceânica de Niterói.

Por volta das 5h, uma pedra deslizou e atingiu de cinco a sete casas, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Até agora, onze pessoas foram resgatadas com vida. Duas delas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, um homem de 43 anos e uma criança, e uma para o Hospital Estadual Alberto Torres, uma mulher de 25 anos. As vítimas não foram identificadas.

Outros moradores podem estar desaparecidos. Trabalham em buscas no local bombeiros de sete quartéis, além de equipes da prefeitura, que prestam socorro às vítimas e dão apoio a vizinhos e familiares. A Polícia Militar também ajuda no resgate.

Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que agentes da NitTrans e da Guarda Municipal estão coordenando o acesso à região e uma base de apoio foi montada na Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, para receber os desabrigados.

Sobre a causa do deslizamento, a Prefeitura esclarece em nota que "houve a ruptura de um maciço em uma área de preservação ambiental acima da localidade Boa Esperança" e que "a região não era diagnosticada como de alto risco geológico dentro do mapeamento de risco do Departamento de Recursos Minerais do Governo do Estado (DRM)”.

OUTRO CASO

Em 2010, uma tragédia no morro do Bumba, em Niterói, região metropolitana do Rio, deixou 56 mortos. Um deslizamento de terra atingiu a encosta do morro arrastando casas e soterrando famílias.

Em 2004, o Instituto de Geociência da Universidade Federal Fluminense fez um estudo, a pedido do Ministério das Cidades, e constatou que a área já tinha alto risco de acidentes e exigia monitoramento constante.

Entre 1970 e 1985, o morro foi depósito de lixo de Niterói e São Gonçalo. Nos 25 anos seguintes, a área foi ocupada por mais de cem casas, segundo os moradores. Cerca de 50 delas foram soterradas.

Duas fissuras na rocha, no alto do morro, serviram de "gatilho" para o grande deslizamento de terra, concluiu estudo de geógrafos da PUC-Rio, feito a pedido do DRM (Departamento de Recursos Minerais do Rio). O excesso de lixo e a presença do gás agravaram a tragédia.