Setembro é o novo mês das noivas; App ajuda a realizar o sonho do casamento perfeito

Da Redação Bem Paraná com assessoria

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), setembro supera em 35% o número de casamentos realizados no mês - se comparado com o mês de maio - sendo considerado o novo mês das noivas. Para muitas pessoas, essa é uma das ocasiões mais especiais da vida e por isso, tudo precisa sair perfeito - da decoração ao vestido. Porém, encontrar os itens do sonho pode ser algo trabalhoso e caro.

Uma solução que tem ajudado muitos brasileiros a terem acesso a produtos importados por meio da tecnologia é o Grabr (http://grabr.io/pt/) - um aplicativo de compartilhamento de bagagem que possibilita o acesso e compra de produtos por meio de viajantes para outros países - é possível encomendar desde artigos para decoração, vestidos das madrinhas até o tão sonhado vestido de noiva.

De acordo com a gerente de marketing da Grabr, Michele Chahin, comprar com a ajuda do aplicativo pode gerar economia de, em média, 70% dependendo do item. “Nos EUA, por exemplo, é possível encontrar acessórios para o penteado da noiva, como as tiaras, por $17 dólares. Já no Brasil, os adereços podem custar três vezes mais”, explica.

Como funciona para o comprador

Para gerar um pedido na plataforma é necessário inserir alguns dados do produto como a descrição do item e link de onde ele pode ser comprado no país do exterior. Com isso, viajantes indo ou voltando para estas localidades podem trazer o produto, com uma taxa de recompensa, calculada pelo app, com base no preço do produto. O valor da comissão só é liberado para o viajante após a entrega ser efetuada, garantindo a segurança do acordo. Em caso de problemas com o pedido e entrega da compra, a startup reembolsa os valores pagos, garantindo a segurança das transações.

O comprador além de economizar, não precisa pagar altas taxas de frete nem esperar meses para receber o produto. A economia para os brasileiros costuma ser de 30% a 40%, em média, podendo chegar a 70% em épocas de campanhas promocionais, como a black friday.