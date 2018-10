Setembro: geração de empregos com carteira assinada no Paraná foi o melhor desde 2014

AN-PR

O Paraná foi destaque na geração de empregos em setembro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho. O Estado apresentou um saldo positivo de 9.487 postos de trabalho, número que corresponde à criação de novas vagas – diferença entre admitidos e desligados.

Este desempenho coloca o Estado como o quarto que mais gerou emprego no Brasil em setembro e o primeiro da região Sul. É também o melhor setembro na geração de empregos desde 2014.

No período, Curitiba foi a cidade no Estado que mais empregou, com a abertura de 3.650 vagas, seguida de Cascavel com 554, Ponta Grossa com 438 e Foz do Iguaçu com 343.

Dos oito setores analisados pelo Caged, em setembro, sete tiverem saldos positivos. Entre eles, o que mais contratou foi o setor de Serviços, com 4.726 novas vagas, o que representa quase 50% do total de vagas abertas neste mês. Em seguida estão os setores do Comércio (2.111) e Indústria da Transformação (1.286).

O economista Alexandre Chaves, do Observatório do Trabalho da Secretaria Especial do Trabalho e Relações com a Comunidade, destaca o setor de Comércio e aponta uma tendência de crescimento para os próximos meses. “O comércio mostra uma tendência de números melhores nos últimos meses do ano e demonstra recuperação com os meses anteriores, tendo em vista que registrou um aumento de 16,05% postos de trabalho em relação a agosto.”

No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o saldo do Paraná é de 54.958 novos postos de trabalho, o que coloca o Estado em terceiro lugar no ranking nacional, atrás somente de São Paulo e Minas Gerais.

Para o secretário especial do Trabalho e Relações com a Comunidade, Paulo Rossi, esses números representam uma consolidação da retomada de empregos formais no Estado. “Estamos colhendo de forma positiva os frutos da política de investimento em obras e infraestrutura por parte do Governo do Estado. O aumento dos postos de trabalho reflete a boa gestão em prol dos paranaenses”.

Ainda no acumulado, o destaque também vai para Curitiba. A Capital é a 4ª cidade que mais gera empregos no país, com saldo de 13.920 postos, atrás apenas de São paulo, Belo Horizonte e Brasília.