Seth Rogen pede desculpas por blackface no filme que está produzindo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e comediante Seth Rogen pediu desculpas nesta sexta-feira (3) após vazarem imagens de um dublê do filme "Good Boys", que ele coproduz, com blackface, pintura para deixar o rosto mais escuro e que é condenada pelo movimento negro como racista.

A imagem, divulgada pelo site TMZ, mostra uma criança com maquiagem marrom no rosto e uma peruca afro durante as filmagens na semana passada em Vancouver, no Canadá. O menino é um dublê de Keith Williams, 11, que é negro e atua no filme.

Segundo um membro da equipe de produção de "Good Boys", o dublê foi maquiado para fazer os testes de luz antes da filmagem de uma cena com Williams. Ele estaria, inclusive, com uma roupa para simular pesar mais. O TMZ afirma que a cena deixou muitos dos presentes incomodados.

"Eu devo começar dizendo que isso não deveria ter acontecido, e eu sinto muito. Eu não vou dar nenhum tipo de desculpas para isso. Eu apenas direi que, assim que fiquei sabendo, eu garanti que não ocorresse mais", disse Rogen ao site Digital Spy.

O ator afirmou ainda garantirá que isso não ocorra novamente em nenhum projeto que esteja envolvido.