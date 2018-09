Setor de serviços registra queda de 2,2% em julho, aponta IBGE

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O setor de serviços no Brasil teve queda em julho, informou o IBGE nesta sexta-feira (14). O resultado é pior do que o esperado por economistas.

Com uma retração de 2,2% no mês, os serviços acompanharam o movimento do comércio, que também frustrou projeções para o período. Segundo pesquisa feita pela Reuters, a expectativa era que o setor de serviços avançasse 0,4% em julho, na relação com o mês anterior.

O resultado é reflexo da queda em quatro das cinco atividades pesquisadas pelo instituto. Entre os destaques dessa retração está o grupo de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio, que apresentou a maior variação negativa no período, de 4%.

O segundo pior desempenho em julho foi do grupo de outros serviços, cujo recuo foi de 3,2%, contrariando o avanço de 3,6% em junho. O mesmo ocorreu com o setor de serviços de informação e comunicação, que apresentou queda de 2,2% em julho, mas teve alta de 2,6% no mês anterior.​