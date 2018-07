Mesmo com Brasil fora da final, bares de Curitiba estão animados

Da Redação Bem Paraná

Os bares participantes do festival “Mundial dos Bares” estarão abertos e decorados para receber os clientes na partida decisiva da Copa do Mundo 2018, no próximo domingo, ao meio-dia. É a última oportunidade para provar um dos petiscos inspirados na gastronomia dos oito países campeões da Copa do Mundo (Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, França, Itália, Inglaterra e Uruguai), além da Rússia, país sede dos jogos em 2018.

“Apesar do Brasil não ter chego a final, nossa expectativa é de que os estabelecimentos recebam um grande público nesse domingo”, afirma o presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Fábio Aguayo. O Mundial dos Bares reúne 26 estabelecimentos de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu.

Amendoim e churrasco

A final da Copa da Rússia também estimula outras casas com amendoim e churrasco. O Garden Hambargueria, no Largo da Ordem, irá transmitir a decisão entre Croácia e França. O público que estiver no local poderá aproveitar as promoções como open de amendoim, além dos doublés que serão ofertados dependendo de qual seleção for a vencedora.

No último dia do Bud Basement em Curitiba, vai ter churrascada, com a presença dos churrasqueiros do Angus Young Clube de Carnes, preparando diversos cortes.

Tempo em Curitiba

e Moscou ficam semelhantes no domingo

A previsão do tempo em Curitiba no domingo é de céu parcialmente encoberto e temperatura entre 14 e 24 graus. Neste mesmo dia, em Moscou, capital da Rússia, onde acontece a partida final da Copa do Mundo, a previsão também é de céu parcialmente encoberto e temperaturas entre 18 e 27 graus. Enquanto aqui vivemos o inverno, a Rússia está no seu verão.

Gangorra

Ontem, o dia amanheceu muito gelado em Curitiba, com mínima de pouco mais de 2ºC. Hoje, a previsão é de oscilação entre 7 e 20 graus. Já a semana começa com temperaturas altas — a mínima pode chegar a 17ºC e a máxima sobe até os 25ºC na segunda-feira. Mas, no próximo fim de semana, os valores caem novamente, e as mínimas previstas ficam semelhantes aos registrados nos últimos dias.