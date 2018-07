Seu Jorge volta a Curitiba com seu samba rock nesta sexta

Redação Bem Paraná com a assessoria

Após temporada nos Estados Unidos, Seu Jorge, atualmente um dos maiores artistas da MPB, volta a Curitiba nesta semana para comandar a festa Live Rio, que acontece na sexta, dia 07 de julho, na Live Curitiba (R: Itajubá, 143), a partir das 23h59. Na bagagem, o cantor e compositor traz o show "Cru" (nome do segundo CD, lançado no exterior em 2004 e no Brasil no ano seguinte), onde retorna às origens. São os sucessos deste álbum, como "Tive Razão" e "Mania de Peitão", e outros clássicos da carreira, que vão embalar o público paranaense. Para completar a abertura fica por conta do Bigode Groove e Joker.

O diferencial do show "Cru", que Seu Jorge trará para a cidade, é a maneira mais crua de interpretar as canções do segundo álbum, somente com violão, baixo, teclado, bateria e percussão, sem guitarra nem DJ.

"Cru" foi lançado primeiro pelos selos Naïve Records e Wrasse Records, no mercado internacional, e, em 2005, pelo selo ST2, no Brasil. Várias das canções são covers, como "Chatterton", escrita por Serge Gainsbourg (autor de "Je T’aime Moi Non Plus") e 'Don’t", de Leiber & Stoller. A canção "Tive Razão" consta do jogo FIFA 07, da EA Sports.

Irrequieto, Seu Jorge gosta de experimentar sonoridades e estilos. Além do violão, também vem sendo visto tocando flauta transversal ao vivo (depois que aprendeu o instrumento para viver o mestre do choro Pixinguinha, dos 35 aos 76 anos, no cinema, no filme "Pixinguinha – Um homem Carinhoso", em produção).

Recentemente, Seu Jorge estava em Los Angeles, na Califórnia (EUA), onde apresentou os shows da turnê "The Life Aquatic"/"A Tribute to David Bowie" para 20 mil pessoas, no anfiteatro Hollywood Bowl, no último dia 25.

O nome do show que apresentou nos Estados Unidos faz referência ao terceiro disco de estúdio: "The Life Aquatic Studio Sessions", lançado em 2005, pela gravadora Hollywood Records. É uma coletânea de canções de David Bowie (mais a original "Team Zissou"), que gravou em português para a trilha sonora do filme "The Life Aquatic with Steve Zissou".

Os ingressos estão à venda e os valores variam de R$50,00 (meia-entrada) a R$230,00 (inteira), de acordo com o setor. Camarote Baguncinha - R$230,00 (inteira) e R$120,00 (meia-entrada)/ Pista Premium - R$170,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada)/ Pista - R$90,00 (inteira) e R$50,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos e sócio-torcedor do Coritiba possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. PROMOÇÃO: Na compra de 01 ingresso, ganha outro no mesmo setor. **Já está acrescido o valor de R$10,00 referente à taxa de administração de venda no local. **Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os ingressos poderão ser adquiridos através do Disk-Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs) e pelo portal www.diskingressos.com.br).

Mais sobre Seu Jorge

Jorge Mário da Silva nasceu em 1970, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e desde criança sabia que queria ser músico. Passou por diversas ocupações desde os 10 anos e começou a cantar cedo na noite. Saiu de casa aos 19 anos e morou na rua por alguns anos, onde fez seu primeiro contato com o teatro. Descoberto pelo clarinetista Paulo Moura, fez um teste para um musical e daí em diante começa uma nova história.

Os primeiros discos de Seu Jorge, Samba Esporte Fino e CRU, seguiram a mesma linha de inúmeros gêneros musicais, mas com fundamento no samba. O cantor ficou mais conhecido com a sua parceria com a cantora Ana Carolina, no CD e DVD Ana & Jorge - Ao Vivo. Seu Jorge teve seu início no mundo artístico através do teatro. A experiência funcionou como trampolim para a criação da banda Farofa Carioca que foi uma mistura de samba, jongo, reggae, funk, rap, circo e dança. A partir daí surgiram várias participações em discos de artistas como, Ed Motta, Beth Carvalho, Marcelo D2, dentre outros.

Músico dos pés à cabeça, cantor, compositor, instrumentista e produtor nato, Seu Jorge também atua no cinema. Compôs para as trilhas sonoras dos longas-metragens Amores Possíveis, de Sandra Werneck, A Partilha, de Daniel Filho, Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Katia Lund, Sexo, Amor & Reação, de Jorge Fernando e The Life Aquatic with Steve Zissou, da Disney, de Wes Anderson, da Disney, onde atuou como ator e autor da trilha sonora, fazendo versões em português para músicas de David Bowie.

Como ator, participou ainda do espetáculo Mãe Gentil - Folias Guanabaras, do coreógrafo Ivaldo Bertazzo e do filme Moro no Brasil, do finlandês Mika Kaurismäki. Com Cidade de Deus, no papel de Mané Galinha, ganhou reconhecimento internacional.

SERVIÇO:

SEU JORGE, Bigode Groove e Joker

QUANDO – 07 de julho de 2017 (Sexta)

Local: Live Curitiba (R: Itajubá, 143 - Portão)

Horários: Abertura da casa: 21hs / Início do show: 23h59

Valores: variam de R$50,00 (meia-entrada) a R$230,00 (inteira), de acordo com o setor.

Camarote Baguncinha - R$230,00 (inteira) e R$120,00 (meia-entrada);

Pista Premium - R$170,00 (inteira) e R$90,00 (meia-entrada);

Pista - R$90,00 (inteira) e R$50,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos e sócio-torcedor do Coritiba possuem 50% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

PROMOÇÃO: Na compra de 01 ingresso, ganha outro no mesmo setor.

**Já está acrescido o valor de R$10,00 referente à taxa de administração de venda no local. **Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PONTOS DE VENDA: Disk-Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs) e pelo portal www.diskingressos.com.br) e no local.

Forma de Pagamento: Dinheiros e em até 3x nos cartões de crédito/débito Visa e Mastercard, Amex, Elo, Redeshop e VisaElectron

Censura: 16 anos

Informações p/ o público: 41 33150808 / www.diskingressos.com.br