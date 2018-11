Sexto deputado mais votado para Câmara no RS fez fama como médium

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O deputado Marlon Santos (PDT) foi o sexto mais votado no Rio Grande do Sul para uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele fez 116.151 votos. Atual presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, a fama dele vem de fora da política.

Desde os 22 anos, Marlon é conhecido por incorporar um médico alemão que teria trabalhado em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Através do Dr. Richard Stan, ele realiza cirurgias espirituais e atendimentos no município de Cachoeira do Sul, a 200 km de Porto Alegre.

O centro mediúnico que leva o nome do deputado atrai milhares de pessoas todos os sábados, em excursões que já se tornaram tradicionais. Pela prática, Marlon já foi denunciado pelo Ministério Público e advertido pelo Conselho Regional de Medicina.

Até ano passado, quando ainda costumava publicar para os mais de 100 mil seguidores que tem nas redes sociais, um dos assuntos principais do deputado era a defesa da fosfoetanolamina, substância criada no Brasil e conhecida popularmente como "pílula do câncer", que não teve produção liberada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Em 2014, Marlon foi o deputado mais votado do PDT do Rio Grande do Sul, com pouco mais de 90 mil votos.