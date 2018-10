Shakira foca na voz e deixa parafernálias de lado em turnê mais roqueira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última vez em que Shakira cantou no Brasil foi em 2014, no fim da Copa do Mundo, a dias do 7 a 1. A colombiana volta ao país neste domingo (21), em São Paulo, a dias da eleição presidencial.

A cantora aprecia instantes históricos? Vai falar sobre política, como o fez recentemente o britânico Roger Waters, ex-Pink Floyd? O disco mais recente cita o medo do envelhecimento ou crises no relacionamento com o namorado e também celebridade Gerard Piqué, jogador de futebol do Barcelona?

Não foi possível fazer as perguntas; a colombiana negou entrevistas e preferiu guardar suas interações com o público local para as redes sociais.

Nelas, vê-se pistas de uma turnê mais nua, sem tanta parafernália. Ótima cantora, Shakira tira proveito disso: aos 41 anos, dança a valer e explora raízes roqueiras em guitarras bem tocadas e camisetas de grupos como Def Leppard.

O repertório parte de temas novos, como "Chantaje", que divulgam o disco "El Dorado" (2017), o 11º dela. Mas há hits antigos, como "Hips Don't Lie" e "Estoy Aquí", de 1995.

A turnê já passou por Europa, Estados Unidos e México. Depois, visita Argentina, Chile, Equador e, afinal, Colômbia.

A recepção deve ser calorosa: há sete anos sem ver ao vivo a cantora, que se dedicava à maternidade, a América Latina é a base do status de superestrela de Shakira, e a região que mais recebe suas ações de filantropia por educação infantil.

SHAKIRA - EL DORADO WORLD TOUR

Quando: Dom. (21): 21h, em São Paulo (ingressos esgotados), e ter. (23), 21h, em Porto Alegre.

Onde: Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, São Paulo, s/ tel, no domingo (21), e Arena do Grêmio - av. Padre Leopoldo Brentano, 110, Porto Alegre, s/tel. Ter. (23): 21h, na terça (23).

Preço: Ingressos esgotados em SP. Em Porto Alegre: ingr.: R$ 115 a R$ 500, pelo myticket.com.br.

Classificação: 16 anos.