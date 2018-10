Shakira mostra que é uma das popstars mais versáteis em show em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A colombiana Shakira fez neste domingo (21), no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o primeiro dos dois shows no Brasil. O segundo será em Porto Alegre, na terça-feira (23).

Na capital paulista, a cantora mostrou que é das popstars mais versáteis de sua geração. Não à toa, o público que lotou o estádio era formado por adolescentes, pais acompanhando filhos, jovens namorados e casais nem tão jovens, enfim, um microcosmo demográfico do país.

Hoje com 41 anos, Shakira lança discos desde a década de 1990. Suas músicas não escondem as raízes latinas, mas passam pelo pop acelerado, baladas românticas, reggae, rock. Tem para todo mundo.

Shakira começou a apresentação com um de seus maiores hits, "Estoy Aqui", que ela emendou com "Dónde Estás Corazón?". Foi um início quente, que animou o público mesmo com o vocal meio baixo (coisa que se repetiu em boa parte do show).

Shakira falou bastante com o público, mas nada sobre política. "Vou precisar da ajuda de vocês agora. Somente as garotas", pediu antes de "She Wolf". Pouco depois, derramou-se em elogios ao Brasil. "Estava com tanta saudade de vocês."

Shakira troca de roupa várias vezes, corre e dança com um fôlego invejável. O único momento em que senta é durante "Antología", que ela apresentou como sendo uma de suas primeiras composições, quando tinha 17 anos. Acompanhada por quatro músicos, cantou a balada em uma parte do palco que avançava sobre a plateia.

Em um show sem grandes inovações ou momentos espetaculares, o ponto alto foi "La La La", emendada com "Waka Waka". Depois de 1h45 de show, Shakira despediu-se com "La Bicicleta".

Avaliação: bom